Siktede erkjenner dobbeltdrapet i Stavanger

Politiet har onsdag ettermiddag avhørt mannen som er siktet for å drepe en kvinne i 20-årene og en mann i 30-årene natt til onsdag.

– Siktede erkjenner å ha drept kvinnen og mannen, sier Lars Ole Berge, avsnittsleder på personavsnittet i Sør-Vest politidistrikt.

Han ønsker ikke å gå nærmere inn på hva mannen har forklart i avhøret.

– Han er villig til å forklare seg. Avhøret vil nok pågå en stund utover i ettermiddag, sier Berge.

Undersøker åstedet

Politiet etterforsker saken for fullt både teknisk og taktisk.

– I tillegg til avhøret av siktede, har vi gjennomført flere vitneavhør og rundspørring i området. Vi har også gjort beslag på åstedet, sier Berge.

Politiet mottok en melding klokken 02.19 natt til onsdag 24. juni om en hendelse på en adresse i Storhaug bydel i Stavanger.

– Politiet var raskt på stedet, og konstaterte at to personer var døde. Vi pågrep en mann i 40-årene som oppholdt seg på stedet. Han er nå siktet for to drap, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

Ringte selv politiet

Under en pressekonferanse onsdag formiddag opplyste avsnittsleder ved personavsnittet i Sør-Vest politidistrikt Lars Ole Berge at det var den siktede mannen som ringte politiet og varslet om drapet.

UNDERSØKELSER: Politiet vil i løpet av dagen foreta videre undersøkelser på åstedet. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Ut i fra opplysningene i saken skjedde drapet på den avdøde mannens bopæl, sier Berge.

De involverte personene er syriske asylsøkere, ifølge politiet. Politiet ønsker ikke fortelle hvor lenge personene har oppholdt seg i Norge.