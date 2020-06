To menn pågrepet etter knivstikking

Politiet har pågrepet to menn etter en knivstikking i Oslo onsdag.

Klokken tre onsdag ettermiddag melder politiet at det har vært en knivstikking i Storgata i Oslo.

– En person er knivstukket og alvorlig skadd, skriver politiet på Twitter.

Den skadede, som ifølge NTB er en mann, er kjørt til sykehus for videre behandling.

Flere politipatruljer meldte kort tid etter at de søkte etter to gjerningsmenn som ble sett løpende fra stedet. Politiet sikret åstedet og snakker med vitner på stedet.

ÅPEN GATE: En person er alvorlig skadd etter knivstikking på åpen gate i Oslo. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Vi leter med mange patruljer etter to gjerningsmenn som løp fra stedet etter hendelsen, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

#Oslo. Vi er med flere patruljer i Storgata etter at en person er knivstukket og alvorlig skadet. Vi har også flere patruljer i søk etter 1 eller 2 gjerningsmenn som har løpt fra stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) June 24, 2020

Klokken 15.50 sier Stokkli at to menn er pågrepet, mistenkt for å stå bak gjerningen. De ble pågrepet i Bernt Ankers gate.

– De passer beskrivelsen, og det er også gjort andre funn som knytter dem til handlingen, sier han.

Blant annet er det funnet en kniv like i nærheten av stedet mennene ble pågrepet.

Stokkli forteller at pågripelsen var udramatisk.