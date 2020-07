Mads Hansen om Farmen: – Jeg kan senke TV 2 sitt flaggskip alene

Mange hevet nok et øyebryn da det ble klart at Mads Hansen skal ta over for Gaute Grøtta Grav i Farmen. I et lengre intervju med God kveld Norge så forklarer Hansen hva som ble sagt da han ble tilbudt jobben.

– Det starta med at det ringte en fra TV 2 og sa: «nå skal jeg komme med et forslag, og din første tanke kommer til å være: er du gæærn?».

Hansen forklarer at personen fra TV 2 fikk helt rett, for hans første tanke var nettopp det.

– Men så fikk jeg litt tenning på det. For det første så er det en kul jobb med masse seere, eller forhåpentligvis masse seere, også har jeg aldri deltatt på reality før. Det blir gøy å se hvordan man lager det, forteller mannen med nesten 450.000 følgere på Instagram.

– Første gang jeg var i et bryllup så var jeg toastmaster, første gang jeg leser en bok blir min egen, og første gang jeg er med i reality så er jeg programleder. Det er gøy å gå litt andre veier, smiler Hansen.

Har ikke mye å tape

Mads Hansen ble først og fremst kjent som fotballspiller på Mjøndalen, men i etterkant har han gjort mye forskjellig på TV og nett. I dag sitter han i panelet til «Spårtsklubben» på VGTV, har egen podcast, og i fjor var han også sidekick i «Senkveld med Helene og Stian».

– Jeg har ikke så mye å tape, fordi jeg har fortsatt de andre tingene jeg gjør. Men jeg kan jo senke TV 2 sitt flaggskip alene, og da får jeg skylda, ler Hansen.

– Jeg har sagt hele veien at jeg må gjøre det på min måte, og jeg har vært tydelig på at jeg må få fortsette med alt det andre jeg gjør. Alt fra gjøgling i «Spårtsklubben» til Instagram. Jeg kommer ikke til å forandre meg, slår han fast.

Mener Gaute var uenig

Gaute Grøtta Grav hadde jobben som programleder for Farmen i hele 13 sesonger. Da han fikk spørsmål om hva han synes om hans arvtager, sa han følgende:

– Mads er et originalt valg, og jeg ønsker ham lykke til. For seerne sin del håper jeg han tar programmet og deltakerne på alvor, for Farmen betyr mye for mange i Norge.

Hansen synes det høres ut som at Grøtta Grav er skeptisk til ansettelsen.

– Det var så lite kamuflert som mulig at han ikke var enig i den ansettelsen, og det kan det godt hende at han får rett i, sier han.

TV 2 har kontaktet Grøtta Grav, men han har ikke besvart våre henvendelser.

Hansen mener at det ikke er noen fare for at han ikke skal ta jobben seriøst.

– Jeg tar alt jeg gjør seriøst, jeg. Selv gjøglinga og prankene. Jeg går inn med hud og hår. Enten det er sang, bok, skjult kamera eller Farmen. Så det er ikke noe problem, forklarer han.

– Men jeg håper det er rom for en spøk og litt glimt i øyet.