Beklager etter «blackface»-sketsj

Programleder Jimmy Kimmel (52) har vært i hardt vær den siste tiden på grunn av en gammel sketsj han gjorde på 90-tallet i programmet «The Man Show».

Kimmel var kledd ut som «blackface» og skulle imitere NBA-spilleren Karl Malone. I sketsjen er han sminket mørk og har på seg basketklær.

Ettersom det gamle klippet har dukket opp igjen nå har han fått kritikk i kjølvannet av Black lives matter-bevegelsen. Og flere har bedt han om å unnskylde seg og innrømme at det var feil.

Nå ber han om unnskyldning.

– Jeg beklager de som virkelig ble såret eller fornærmet av sminken jeg hadde på meg eller det jeg sa, sier Kimmel til Page Six.

Ventet med unnskyldningen

Kimmel forteller at han aldri tenkte at sketsjen kom til å bli sett på som noe annet enn en etterligning av et annet medmenneske.

– Når jeg ser tilbake, er mange av disse sketsjene pinlige. Og det er frustrerende at disse tankeløse øyeblikkene har blitt et våpenbruk for noen for å redusere min kritikk av sosiale- og andre urettferdigheter, sier Kimmel.

ANGRER: Jimmy Kimmel angrer på at han valgte å vente med unnskyldningen sin. Foto: Jerod Harris

52-åringen valgte å holde litt igjen før han selv skulle ta opp og kommentere sketsjen sin. Han holdt tilbake med vilje.

– Jeg visste at det ville bli feiret som en seier av dem som likestiller unnskyldninger med svakhet, og til glede for ledere som bruker fordommer for å dele oss, forteller han.

Nå angrer han på at han valgte å vente med unnskyldningen sin.

– Den forsinkelsen var en feil, sier Kimmel.

Programlederen har også fått kritikk for at han heller tok sommerferie i stedet for å komme med en unnskyldning for sin sketsj.

Selv hevder han at sommerferien hadde vært lenge planlagt, og at han kommer tilbake på jobb i september. Da skal han også være vert for Emmy Awards 2020.