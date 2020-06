Hyller utskjelt RBK-trener

Aspmyra, Bodø (TV 2) : Bodø/Glimt trener Kjetil Knutsen er imponert over den måten Eirik Horneland har håndtert presset må, men vil ikke overta som trener i Rosenborg.

Det er siste finpuss på Aspmyra dagen før serielederen setter seg på flyet for å drar til Lerkendal.

Tabellen tilsier at Bodø/Glimt er favoritt mot et Rosenborg som er på desperat poengjakt.

– Favoritt? Det er dine ord. Det er ingen som ser på oss som favoritter i Trondheim. Vi har ingen god historie på Lerkendal, og Rosenborg er et kjempegodt lag så det blir en tøff kamp, sier Ulrik Saltnes Bodø/Glimt.

FAVORITT?: Nei det er vi ikke, sier Ulrik Saltnes før møtet med RBK Foto: Andreas Dahlmo

Alle på Aspmyra rister på hodet når man snakker om favoritter.

– Rosenborg har presset på seg, men de har spilt store og vikitge kamper før og de har alltid klart å snu det i sin favør, sier Patrick Berg i Bodø/ Glimt.

Setter klubben først

Glimt er revansjesugne etter at de tapte på overtid på Lerkendal i fjor.

Bodø/Glimt har ti mål på to kamper og seks poeng. Rosenborg har null mål og ett fattig poeng.

Mange eksperter tror oppgjøret mot Bodø/Glimt kan blir Eirik Horneland sin skjebnekamp som Rosenborg-trener.

Bodø/Glimts suksesstrener, Kjetil Knutsen er mer opptatt av å hylle sin trenerkollega i Trondheim.

– Først og fremst må jeg berømme han for å være utrolig dyktig på å håndtere presset, og jeg tror han er veldig klar over det å være trener i Rosenborg. Det andre som jeg synes er fantastisk med han er at han setter klubben først, sier Kjetil Knutsen, trener i Bodø/Glimt.

HARDT PRESSET: Rosenborg må vinne over Bodø/ Glimt Foto: Eurosport Player

– Kunne du ha tenkt deg og tatt over som trener i Rosenborg?

– Jeg er utrolig fornøyd med å være trener i Bodø/Glimt og forholder meg til det, sier Knutsen.

Han innrømmer at livet som trener kan være hardt og brutalt når resultatene ikke blir innfridd.

Blir i Glimt

På Aspmyra monteres det nå ny stoler til trenere og innbyttere. Den ene stolen på første rad har glimt sin suksesstrener ikke planer om å forlate med det første.

Det er gode nyheter for supportere i Bodø som har frykter at suksessen som klubben nå opplever også vil føre til at treneren forsvinner.

– Jeg har overhode ingen andre planer. Jeg har en kontrakt her og en avtale med Bodø/ Glimt. Det er en klubb som har satset på meg og jeg stortrives i den jobben jeg har her, sier Knutsen.

BLIR I GLIMT: – Jeg trives godt og har ingen planer om å dra. Foto: Andreas Dahlmo/ TV 2

Også spillerne er veldig fornøyd med det Kjetil Knutsen har fått ut av spillergruppa.

Hardt arbeid

– Han er utrolig dyktig. Jeg håper at jeg og Kjetil kan være samme i hele min karriere, sier Ulrik Saltnes med et stort smil om munnen.

Patrick Berg er enig.

– Siden Kjetil kom til klubben har Glimt vært i en konstant utvikling. Fotball er gøy, sier Berg.

Glimt har spilt 4-3-3 fotball slik Rosenborg gjorde på 90-tallet, men idag går ballen mye hurtigere og det er mindre rom og flater å spille på enn den gangen.

Også tidligere RBK-legende Nils Arne Eggen har hyllet måten Glimt spiller fotball på.

– Vi fikk møte Nils Arne Eggen før en treningskamp før sesongstarten og han skrøt av oss.Det var veldig hyggelig og motiverende, forteller Knutsen.

Glimt har starter slik de sluttet sesongen i fjor.

– Vi har klart og holde fokus og det er hard arbeid. Alt det vi tenker er offensivt og samhandling, og da er mye gjort, sier Kjetil Knutsen, som lover at han kun har fokus på Bodø/Glimt fremover.