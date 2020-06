Endrer navn på «hudfarget» perle

Da perleprodusenten Hama fikk mail fra trebarnsmoren Lisbeth var de ikke i tvil om at navnet på fargen skulle endres.

Fargen skal fra nå av hete matt rosa, skriver danske TV 2.

Det var trebarnsmor og sosialdemokratisk byrådsmedlem i Aalborg, Lisbeth Lauritsen, som reagerte på at fargen til nå har gått under navnet hud.

– Jeg sendte mailen fordi jeg begynte å tenke at når jeg perler med sønnene mine, og de spør etter en hudfarget, så er den en nyanse av lyserød, sier Lauritsen.

– Rasismedebatten er meget aktuell, og jeg synes at det er urettferdig. Så jeg skrev en mail til Hama og hørte om de kunne gjøre om fargenavnet.

Selskapet tok det til seg, og skiftet umiddelbart navn på fargen.

– Hama skal ikke sjenere og støte noen. Hama er kreativ lek, hygge og læring. Ingen skal være opprørte av det, forteller direktør i Hama, Lene Haaning, om årsaken til navnebyttet.

Også fargen lys hud byttes ut.

Fått kritikk

Lauritsen forteller at hun har fått kritikk etter at hun la ut mailen til Hama på Facebook, fra folk som mener man ikke skal endre et navn som har stått i 38 år.

– Jeg tror at vi undervurderer – altså vi med vanlig hudfarge i Danmark – hvor viktig det er for folk. Det er viktig å gi ordentlige verdier videre til sine barn. Det synes jeg både som politiker og mor.

Responsen har likevel vært stort sett positiv.

– Jeg har fått veldig mange meldinger og kommentarer fra folk som synes det er veldig viktig. Og det er fra folk med alle hudfarger. Jeg har fått stor støtte, avslutter hun.

Flere selskaper gjør det samme

Etter at rasismedebatten har rast den siste tiden har flere selskaper gjort som Hama, og endret hva de karakteriserer som hudfargen. Den amerikanske plastergiganten Band-Aid har kommet med en ny kolleksjon plaster med langt flere farger, for å symbolisere mangfoldet.

– Vi lanserer nå en ny kolleksjon plaster i forskjellige variasjoner av brune og svarte hudtoner for å omfavne skjønnheten i forskjellig hud, skriver selskapet på Instagram.