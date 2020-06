Her har de aldri hørt om korona

Langs vestkysten i Mynamar, nærmere bestemt i Rahkine-området, er flere hundre tusener mennesker fanget på grunn av harde kamper i området mellom militære styrker og opprørere.

Mange av disse har sannsynligvis aldri hørt om covid-19 før.

I en årrekke har Myanmar forsøkt å kutte tilgangen til Internett. For et år siden kuttet regjeringen tilgangen til ni bydeler i området, da de var bekymret for at internettet førte til sammenstøt mellom militæret og opprørere.

I én av bydelene har internettet blitt tilgjengelig igjen, men i de resterende åtte delene, hvor det bor omtrent 800.000, forblir de uten tilgang på informasjon.

Ingen kjennskap til viruset

Da pandemien traff verden på nyåret lanserte regjeringen en informasjonskampanje, kalt «No Person Left Behind». Den ble iverksatt for å forebygge sykdommer og gi råd om blant annet sosial distansering.

I helgen forklarte parlamentsleder Htoot May at mennesker som blant annet bor nord i Rakhine ikke mottar opplysninger via kanaler, knyttet til viruset.

– Når jeg spør folk i min valgkrets om de er klar over viruset, må jeg forklare pandemien for dem fra begynnelsen av. Jeg må forklare dem hva sosial distansering er og hvordan man praktiserer riktig håndhygiene, sa May.

Siden hun ikke har mulighet til å reise like mye som tidligere grunnet virussituasjonen, får hun kun advart et fåtall av mennesker.

– De er ikke redd for viruset, fordi de vet ikke noe om det. På dette stadiet er de mer bekymret og opptatt av kampene som foregår.

Fare for liv

Human Rights Watch og Amnesty International sier manglende tilgang på informasjonsflyt kan sette liv i fare.

Manglende tilgang på omverdenen kan føre til at folk ikke får rapportert om mulige brudd på menneskerettighetene, men også at de ikke blir opplyst om folkehelsekampanjer knyttet til koronapandemien.

– Med en væpnet konflikt mellom Myanmar-militæret og Arakan Army i Rakhine midt i en pandemi, er det kritisk for de sivile å få den nødvendige informasjonen for å holde seg trygg, sier Linda Lakhdhir, Asias juridisk rådgiver i Human Rights Watch i en uttalelse.

Hun oppfordrer landet til å avslutte, det hun beskriver som verdens lengste internettstans av regjeringen.

Mandag denne uken hadde landet totalt seks registrerte dødsfall, og 292 smittetilfeller av viruset, ifølge landets helsedepartement.