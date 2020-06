Kilder til TV 2: Giske ikke sikret AUF-støtte til «comeback»

AUF i Trøndelag er åpne for å vrake Trond Giske som ny fylkesleder, til fordel for en kvinne, bekrefter kilder til TV 2. Marit Bjerkås (35) er en av flere aktuelle kandidater.

Giskes støttespillere jobber for at Trøndelags mest profilerte Ap-politiker skal igjen skal få et sentralt tillitsverv i partiet.

Å bli valgt til fylkesleder i det mektige Trøndelag Ap blir sett på som et endelig comeback etter at partileder Jonas Gahr Støre varslet at «han fritas fra vervet som nestleder» 1. januar 2018.

Men det er ikke metoo-varslene, som førte til at Giske delvis beklaget sin oppførsel, samtidig som han kalte flere varsler grunnløse og falske, som ses på som et hinder for «comeback » – men ønsket om en bedre kjønnsbalanse.

Flertall for en kvinne

TV 2 har tidligere erfart at valgkomiteens leder Arild Grande leter etter en kvinne som kan bli leder for det sammenslåtte og mektige fylkespartiet i Midt-Norge.

Samtaler TV 2 har hatt med sentrale Ap-politikere både i og utenfor valgkomiteen, avdekker at flertallet av medlemmene i valgkomiteen er åpne for å følge Grande, og innstille en kvinne som ny fylkespartileder, dersom de finner en sterk nok kandidat som sier ja til å stille.

– Vi må vurdere alle innspill som kommer, og jeg synes spørsmålet om kjønn hører med i en helhet. Det er like naturlig som at vi diskuterer sammensetningen av styret ut fra alder, geografi og yrkesbakgrunn, sier valgkomiteens medlem og ordfører i Rennebu kommune, Ola Øie.

Bare et fåtall personer i valgkomiteen står urokkelig last og brast med Trond Giske som ny partileder i Trøndelag Ap uansett, ifølge både åpne og anonyme kilder TV 2 har snakket med.

De mener det ikke er heldig at det bare er menn i alle de tre toppvervene i Trøndelag Ap.

Både fylkesordfører, fylkesleder og gruppeleder i bystyret er menn fra Trondheim. Nå er det en mulighet til å gjøre noe med dette, mener blant andre 20 kvinner, som tidligere har sendt et brev til valgkomiteen med krav om en kvinne på topp.

Ingen avtale med AUF

AUF i Trøndelag ikke har noe vedtak om å støtte Giske som leder, og kan komme til å vrake Giske for balansens skyld, ifølge sentrale kilder.

– Ingenting er avgjort, understrekes det.

AUF er opptatt av å vinne fram internt i partiet med en mer offensiv klimapolitikk, og er «lite gira» på personstrid, framholder kildene.

– Det viktigste for valgkomiteen er å finne en løsning som skaper fred og ro i partiet. Vi ber om å tape valget hvis vi skaper mye støy og sloss mot hverandre internt.

En av kvinnene som er foreslått for valgkomiteen, tidligere ordfører i Frøya kommune, Berit Flåmo, blir betegnet som en «kjempekandidat».

Flåmo ønsker ikke å kommentere om hun stiller som kandidat hvis valgkomiteen skulle peke på henne.

RENNEBU AP: Marit Bjerkås (35) er varaordfører i Rennebu, der Ap fikk 42 prosents oppslutning i kommunevalget 2019 er en av de kvinnelige kandidatene. Foto: Rennebu Arbeiderparti

AUF i Trøndelag er ifølge kildene også åpne for å vurdere andre kvinner som alternative kandidater opp mot Trond Giske.

Steinkjer Ap går inn for kvinnelig leder

Steinkjer Ap har spilt inn tidligere ordfører i Snåsa, Tone Våg (58) til ledervervet.

Valgkomiteens medlem fra Steinkjer, Grete Bækkan Mollan ønsker ikke å kommentere spørsmålet om kjønnsbalanse i toppvervene i partiet.

– Jeg ønsker ikke å si noe om dette nå. Valgkomiteen tar opp arbeidet etter sommerferien, sier hun.

Valgkomiteens medlem fra Ørland Ap, stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø, avviser ikke at en kvinne kan bli innstilt.

– Vi skal diskutere sammensetningen i valgkomitèen, sier hun.

– Så dere er ikke «ferdig snakka»?

– Nei, og hva jeg mener personlig er ikke så viktig. Det viktigste er hva kommunepartiene mener.

Kjønn og geografi

Gunnhild Tettli, som er gruppeleder for Ap i Ørland kommune og styremedlem i Trøndelag Ap, stiller seg svært positiv til en kvinne på topp.

– Det har vært veldig mye fokus på mennene, men det er helt klart at Trøndelag Arbeiderparti har gode og dyktige kvinnelige politikere. Kommer det forslag om det, er det kjempefint, sier Tettli.

Både alder, kjønn og geografi må spille inn når styret i Trøndelag Ap skal settes sammen etter sammenslåingen av partiet i Nord- og Sør-Trøndelag, understreker hun.

Kvinnelig varaordfører kan bli leder

Rennebu kommune har spilt inn både Trond Giske, Nærøy-ordfører Amund Hellesø og sin egen varaordfører Marit Bjerkås (35) til valgkomiteen.

Bjerkås bekrefter at hun har vært i intervju om ledervervet, og at hun stiller seg til disposisjon for valgkomiteen.

– De vet hvem jeg er, hva jeg står for og hva jeg ser for meg. Jeg har tillit til at de legger fram et forslag til et godt og samlende styre, sier hun.

– Nå blir Trond Giske framholdt som en svært dyktig og erfaren toppolitiker. Vil det ikke være krevende å stille opp mot ham?

Aps varaordfører Marit Bjerkås har erfaring med organisasjonsoppbygging

– Det står ikke på at det mangler flinke damer i Trøndelag. Det handler om helheten, og ikke om å kopiere noen. Hvis man er ute etter en kvinnelig utgave av Trond, så er det en annen jobb enn å sette sammen et godt og samlende styre, sier hun.

Bjerkås har bred erfaring fra politisk arbeid både lokalt og i fylket, før og etter sammenslåingen.

Hun er fylkestingsrepresentant for Ap i Trøndelag, inne i sin andre periode som varaordfører i Rennebu og tidligere leder av kvinnenettverket i Trøndelag.

– Hva er det du kan bidra med som leder med din bakgrunn?

– Jeg har er faring med organisasjonsoppbygging, og vil være med på å bygge opp Trøndelag Arbeiderparti. Vi trenger en god og sterk organisasjon, som støtter opp om kommunepartiene, som er grunnmuren vår, og sørger for at de kan gjøre en god jobb lokalt.

– Det er et fylke med rike muligheter. Jeg har et spesielt fokus på klima- og miljø og naturrikdommen i fylket, sier lederkandidaten.

Fire kvinner

Fire kvinnelige politikere blir pekt ut som solide lederkandidater overfor TV 2. I tillegg til Flåmo og Bjerkås blir også tidligere ordfører i Snåsa, Tone Våg fremhevet. Åfjord-ordfører Vibeke Stjern er også aktuell, hvis hun lar seg overtale.

– Jeg har tiltro til at valgkomiteen finner en person som blir en super leder for Trøndelag Arbeiderparti, enten det er en kvinne eller en mann, sier Stjern.

– Du bli pekt på som en dyktig og ønsket kvinnelig kandidat?

– Det er hyggelig å høre, men jeg har takket nei til valgkomiteen, sier Stjern.

Hun trekker fram Giske som en glimrende politiker, og anser også Amund Hellesø som en dyktig kandidat.

Våg blir av flere beskrevet som en politiker med begge beina plantet godt på bakken, og betegnes som en stødig og «dugende dame».

Giske-flertall før korona

Kilder i Giske-fløyen mener Giske har et flertall bak seg i valgkomiteen, og kommer til å bli valgt til leder i det mektige fylkeslaget på årsmøtet 29. august.

De viser til en opptelling Trønder-Avisa gjorde før koronaviruset traff Norge. Giske hadde ifølge denne opptellingen støtte fra 146 av de 239 delegatene som er stemmeberettiget på fylkesårsmøtet.

Det kreves støtte fra minst 120 delegater for å få flertall.

Men denne opptellingen skjedde før kvinnedebatten var i gang for fullt i Trøndelag Ap, og forutsetter en åpne avstemning, der delegatene er bundet til å stemme slik deres kommuneparti har bestemt.

– Jeg sier ikke at Trond ikke blir leder, men det er heller ikke sikkert at han blir det, sier en kilde i AUF.