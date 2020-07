Elbilene har snudd opp-ned på mange ting i det norske bilmarkedet. Kroneksempelet er Tesla, som på svært kort tid gikk fra å være en obskur amerikansk elbilprodusent – til å bli et av Norges mest solgte bilmerker.

Et annet godt eksempel er Jaguar. I flere tiår et merke for de virkelig spesielt interesserte her til lands.

Jaguar solgte stort sett biler til "menigheten" sin, selv om de etter hvert breddet modellutvalget med både SUV, stasjonsvogn og relativt rimelige sedaner.

Men da Jaguar kom med elektriske I-Pace sa det pang! Salgtallene økte fra 299 i 2017 (historisk sett faktisk et svært bra Jaguar-år i Norge) og til 1.360 solgte og registrerte biler i 2018. I 2019 endte de så på 3.263. Det er et tall neppe noen i Jaguar hadde våget å håpe på, før I-Pace.

I-Pace er bilen som for første gang har gjort Jaguar til et vanlig syn på norske veier. Her i kystidyllen Hvitsten.

Flere konkurrenter på vei

Vi i Broom stiftet bekjentskap med bilen første gang i januar 2018, flere måneder før den ble offisielt lansert. Da fikk vi kjøre et sterkt kamuflert eksemplar, på Jaguar Land Rovers egen testbane på et islagt vann langt nord i Sverige. Mye var fortsatt hemmelig da, men vi så helt klart konturene av det som skulle komme.

Nå er det like før I-Pace får en oppdatering, blant annet med endel ny teknologi. Og vi har tatt en liten sjekk på hvordan bilen står seg nå, rundt to år ute i livsløpet.

Da I-Pace først kom på markedet, var Jaguar svært tidlig ute. De eneste reelle konkurrentene den gangen var Model S og Model X fra Tesla. Men nå har både Audi e-tron og Mercedes EQC meldt seg på i klassen for premium el-SUV. Flere er på vei, så I-Pace må nok regne med å få det tøffere de kommende årene.

Her møter vi I-Pace for aller første gang, langt nord i Sverige.

Litt gocart-følelse

Det bilen fortsatt leverer klasseledende på, er kjøreegenskaper. Disse ble prioritert hardt underveis i utviklingen av bilen. Jaguar har stolte tradisjoner å videreføre på dette området, og I-Pace gjør på ingen måte skam på dem.

Du får nesten litt gocart-følelse bak rattet her. Styringen er tung og presis. Batteripakken langt nede i bilen gir lavt tyngdepunkt. Dette kombinert med kjapp gassrespons og lineære krefter, gjør I-Pace til en ekte kjøremaskin. Har du en dårlig dag, er det bare å finne noen svingete småveier og la bilen få utfolde seg, da skal det mye til at du ikke ser langt lysere på livet.

Her spiller også førermiljøet inn. Du er som sjåfør godt "pakket inn", med svært gode seter og høy kvalitetsfølelse.

Lekkert og stilrent interiør, snart får bilen også nytt infotainmentsystem.

Takboks og hengerfeste

Da I-Pace kom var infotainmentsystemet en kraftig forbedring fra det vi var vant med hos Jaguar tidligere. Her var nemlig merket ganske solid på etterskudd. Det vi reagerer på nå, er at betjeningen av klimaanlegget på den nederste skjermen virker litt knotete. Det gjør absolutt ikke noe at nytt infotainmentsystem er blant det som står på menyen når bilen blir fornyet.

Ikke veldig stort og ikke veldig dypt. Bagasjerommet er et ankepunkt mot denne bilen.

Plassen er svært god, både foran og bak. Dashborddesignet gjør at bilen ikke oppleves som kjempestor foran, men i baksetet er det både rommelig og luftig.

Den gode bakseteplassen har gått litt ut over plassen i bagasjerommet. Her er det flere som har blitt litt skuffet. Det offisielle tallet er 656 liter bagasjerom. Vi må innrømme at vi stusser litt på hvordan Jaguar har kommet frem til det tallet. Selve bagasjerommet er i alle fall ikke på over 600 liter, her må de ha tatt med rubb og stubb av ekstrarom og åpninger. I praksis vil nok endel slite med å få den til å duge som familiebil.

Noen løser den utfordringen ved å bruke takboks. Det gir plass til mye ekstra, men det går nødvendigvis også ut over rekkevidden. I-Pace er forresten også godkjent med hengerfeste, her kan du trekke inntil 750 kilo.

I-Pace er bred og lav og ligner egentlig ikke på noen andre biler.

Bedre etter hvert som den blir eldre

Apropos rekkevidde: Da I-Pace kom på markedet, var det med en offisiell rekkevidde på 470 kilometer, etter WLTP-målemetoden. Sent i fjor gikk Jaguar ut med nyhet om en oppgradering som øker rekkevidden med inntil 20 kilometer.

De har her brukt erfaringer fra I-Pace i racingserien E-Trophy. De har også samlet inn data fra flere millioner kjørte kilometre med bilen. Ut fra dette har fabrikken så hentet kunnskap for å kunne utnytte batterikapasiteten bedre.

Her handler det blant annet om bedre og smartere regenerering av bremsekraften. Software-oppdateringen får også drivlinjen til å fungere mer effektivt. En av faktorene er hvordan 4x4-systemet fordeler krefter mellom for- og bakaksel, for å gjøre bilen mer gjerrig i Eco-mode.

"Bilen blir bedre etter hvert som den blir eldre", erklærte Jaguar selv da de slapp nyheten.

Jaguar kommer neppe til å tjene penger på I-Pace, men den er viktig på veldig mange andre måter.

Ikke mye dyrere

Da NAF og Motor kjørte stor rekkeviddetest av hele 29 elbiler tidligere i år, var ikke I-Pace blant bilene som imponerte aller mest. Den gikk 454 kilometer i testen, mens flere andre biler klarte en rekkevidde som lå en god del over det offisielle tallet.

På vinterstid kan du regne med en reell rekkevidde på i overkant av 300 kilometer, som alltid med forbehold for temperatur, topografi og ikke minst kjørestil.

Da I-Pace ble lansert i 2018, så prisene slik ut: Innstegsmodellen S kostet 599.900 kroner. Deretter fulgte SE, den startet på 698.900 kroner. Toppmodellen HSE kostet 746.900 kroner. En egen First Edition-utgave kom på 829.900 kroner.

I dag koster S-utgaven 639.950 kroner. SE starter på 714.950, mens du må ut med 764.950 for HSE. Prisøkningen har altså vært ganske moderat, det er nok slett ikke utenkelig at det har en sammeheng med at det har kommet til tøffe konkurrenter i løpet av disse to årene.

De tre utgavene har samme drivlinje og batteristørrelse, her er det utstyr og detaljer som skiller dem fra hverandre.

Den offisielle rekkevidden er på 470 kilometer, men en oppgradering gjør at Jaguar mener du kan hente ut inntil 20 kilometer ekstra.

Skyndet seg langsomt

I skrivende stund ligger det over 100 I-Pace til salgs i bruktmarkedet. Prisene starter på i underkant av 600.000 kroner, det vitner om at bilen har holdt seg bra i verdi. Det er de dyreste utgavene som, kanskje ikke overraskende, har hatt størst verditap. Vi har blant annet sett First Edition-modeller til rundt 650.000 kroner. Da får du en pen rabatt, i forhold til nypris.

Da vi i Broom i fjor møtte Jaguars toppsjef Ralf Speth var han veldig åpen på at I-Pace for dem har et element av gambling i seg. De har investert mye penger i bilen, penger de neppe kan klare å regne hjem isolert sett. Men I-Pace gjør jobben som en elektrisk spydspiss for hele Jaguar Land Rover-konsernet og baner vei for nye modeller.

Så langt har de skyndet seg langsomt. Men vi vet at den kommende og helt nye utgaven av toppmodellen XJ blir elektrisk. Det vil også overraske stort om ikke konsernet har flere og mindre kostbare elbiler på gang.

To år ut i livsløpet mangler I-Pace nyhetens interesse. Det har rett og slett blitt vanlig å se en Jaguar på norske veier. Slik sett er mye forandret. Men hvis gode og sporty kjøreegenskaper er viktig for deg når du velger bil, står den seg fortsatt svært bra mot konkurrentene.

Så langt er I-Pace eneste elbil fra Jaguar Land Rover-konsernet. Det blir det endringer på ganske snart.

