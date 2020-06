Statue av nordmann revet ned i USA

Natt til onsdag har det vært flere hendelser under demonstrasjonene i Wisconsin i USA.

Blant annet ble en statue av en norskfødt mann vandalisert.

Statuen av Hans Christian Heg ble revet ned og dumpet i en elv. Det viser videoer som er delt i sosiale medier.

Bakgrunnen for protestene som startet tirsdag skal være at en svart mann tidligere på dagen ble arrestert for å ha forsøkt å ta med seg et balltre og en megafon inn på en restaurant, skriver Milwaukee journal.

Protesters just dumped the Hans Christian Heg statue into Lake Monona. pic.twitter.com/wW7rpKUsFQ — Emily Hamer (@ehamer7) June 24, 2020

Betydningsfull person

Norskfødte Hans Christian Heg, som emigrerte til USA, sluttet seg til det republikanske partiet nettopp på grunn av sin motstand mot slaveriet. Statuen var plassert foran høyesterettsbygningen i Wisconsin.

Ordfører i Lier, Gunn Cecilie Ringdal (H) mener Heg er en av Liers mest betydningsfulle personer noensinne.

– Jeg vil oppfordre lokale krefter i Wisconsin til å gjenreise Heg-statuen som en symbolsk handling mot rasisme, sier Ringdal til VG.

Offiser

Hans Christian Heg var en norskamerikansk offiser som ble født i Lier, men emigrerte til USA. Han ble født i 1829, og døde i kamp i Wisconsin i 1863.

Under borgerkrigen ledet han det 15. Wisconsin frivillige infanteriregiment, også kjent som det norske regimentet, på grunn av alle norskamerikanerne som kjempet for nordstatene.

De siste ukene har flere statuer av personer som er knyttet til slaveri blitt revet ned en etter en rundt omkring i verden. Dette skjer i lyset av drapet på Georg Floyd og demonstrasjonene som fulgte.

The Hans Christian Heg statue is lying headless in lake Monona. #wkow pic.twitter.com/0grawivgtf — Michelle Alfini (@MichelleAlf) June 24, 2020

I tillegg skal Delstatssenator Tim Carpenter ha blitt slått ned etter å blitt angrepet av demonstranter.