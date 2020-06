Marianne (6) gikk på butikken for å kjøpe is – siden har ingen sett henne

En fredag for 39 år siden forsvant Marianne Rugaas Knutsen sporløst. Dette er dagen idyllen sprakk i sommerbyen Risør.

Den søvnige sørlandsbyen Risør går mot helg. Været er uvanlig varmt og uttrykket «indian summer» blir brukt. Seks år gamle Marianne Rugaas Knutsen har akkurat blitt skolejente – og storesøster.

Moren Torunn fødte en jentebaby for fire måneder siden. Marianne elsker å være storesøster. Hun koser og klemmer på den lille jenta hver eneste dag.

Seksåringen er skjeløyd, har kort, mørkt hår og tykke brilleglass.

Marianne avbildet i 1981, året hun forsvant sporløst. Foto: Privat

Foreldrene hennes er skilt. Faren Morten flyttet til Kragerø, mens Torunn er i et nytt forhold. Familien på fire har nylig flyttet inn i et helt nytt og stort hus med en svær hage. Marianne elsker det.

Den siste dagen

Kalenderen viser fredag 28. august og året er 1981. Det er tidlig på morgenen.

Marianne står opp og gjør seg klar for ukas siste skoledag. Hun er glad i skolen og alle de nye vennene som fulgte med. Det er fortsatt litt feriestemning i «den hvite by ved Skagerrak», selv om de aller fleste er tilbake i sin vante hverdag.

Torunn var bare 18 år gammel da Marianne ble født. Foto: Privat

Dagen på skolebenken er kort, og allerede rundt klokken 12 kan seksåringen pakke sammen sekken og se frem mot den siste helgen i august.

Marianne blir med til venninnen Tove. De løper rundt hagen, bader i sprederen og bytter glansbilder. Toves far roper på henne, og de to jentene blir enige om å møtes senere på dagen.

Vel hjemme forteller moren Torunn at hun har tenkt seg til Arendal for å kjøpe nye gardiner til stua. Marianne sier hun vil være med. Torunn går med på det, selv om hun aller helst ville handle i fred og ro.

Hun gir Marianne noen småpenger og sier hun kan kjøpe seg en is i det varme været før de drar.

Seksåringen takker ikke nei. Hun strener ned til den lille butikken Frydendal varehandel, 340 meter fra hjemmet.

Marianne kjøper seg en is og spiser den opp på parkeringsplassen utenfor varehandelen. Hun returnerer hjem og ser at kusinen Nina har kommet.

Marianne, kusinen og barnevakt Nina og lillesøster Elsebeth. Foto: Privat

Nina, som er noen år eldre enn Marianne, skal passe på lillesøsteren mens Torunn og Marianne er på handletur i Arendal.

Men den mørkhårede seksåringen snur på flisa. Hun vil heller være igjen hjemme med Nina og leke skole. Torunn sier det er helt greit, hun vil jo uansett aller helst handle alene.

Forsvinningen

Torunn gir datteren sin noen småpenger før hun drar til Arendal, og sier at de skal brukes på is og godteri senere.

Jentene leker, herjer og synger sanger. Klokka nærmer seg halv tre på ettermiddagen – det er tid for godsakene.

Marianne setter av sted mot butikken 340 meter unna, for andre gang den dagen. Med seg har hun en pose med panteflasker, en tikroneseddel og to kronestykker.

Marianne klemmer på lillesøsteren, Elsebeth. Foto: Privat

Seksåringen er barbeint og har på seg sin nye, lyse sommerkjole. Hun løper målrettet inn i Frydendal varehandel, og sliter litt med å få opp lokket på frysedisken der den gode isen ligger og venter.

Marianne betaler for to krone-is og en liten pose med smågodt.

– Skynd deg hjem før isen smelter, sier damen i kassa. Hun går smilende ut av butikken og tripper ned de tre trappetrinnene.

Siden har ingen sett Marianne.

Torunn viser frem bilde av datteren iført bunad. Foto: Agderposten

Blir TV 2-dokumentar

I alt åtte personer så seks år gamle Marianne Rugaas Knutsen fra hun forlot hjemmet sitt om lag 14.30, og til hun gikk ned butikktrappen med en is i hver hånd.

Likevel tok det fire-fem dager før politiet gjorde grundige vitneavhør.

Først 31. august kunne det norske folk lese om forsvinningen i VG, hvor det på forsiden sto med tykke, sorte bokstaver «Hvor er Marianne?»

I høst kommer dokumentarserien «Mysteriet Marianne» på TV 2, der alle steiner skal snus i den den 39 år gamle, uløste forsvinningssaken.

Serien, produsert av Novemberfilm, er laget i tett samarbeid med foreldrene Morten Ziender og Torunn Rugaas.

Sistnevnte forteller at det er viktig for dem at saken ikke blir glemt.

– Det å være med på å lage denne serien har vært som en viktig reise for meg. Det begynte med sterke opplevelser, som ble terapi for meg, og fortsatte med en glede. Vi har også blitt nært knyttet til folkene som lager serien. Jeg og mine er virkelig stolte av å være en del av dette prosjektet, sier Torunn.