Vil gi milliardlettelser til bygdebedriftene

– Vi vil ha lavere selskapsskatt i Nord-Norge, fjellregionen, og i alle de områdene som i dag har lavere arbeidsgiveravgift, for å få flere arbeidsplasser og utvikle hele Norge, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

Forslaget er en del av Senterpartiets utkast til nytt partiprogram foran stortingsvalget i 2021.

– Vi forslår å sette ned skattesatsen med 1 prosent, utdyper Marit Arnstad, som leder programkomiteen.

LEDER PROGRAMKOMITEEN: Marit Arnstad. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Men det er ikke alle bedriftene i distriktene som får. Kun de som ligger i sone 3, 4 og 5.

Det vil si, i tillegg til Nord-Norge, en rekke områder i Innlandet, noen i Møre og Romsdal og en del i Trøndelag – men langt fra alle.

– Ikke positivt for oss

Daglig leder i Austad Maskinstasjon, Eksil Austad, er en av dem som ikke får.

– Dette er jo positivt der det gjelder, og men jeg ser ikke noe positivt på dette forslaget for vår del, sier Austad.

Maskinentreprenør - og transportfirmaet, som holder til på Røra i Inderøy kommune, ligger rett og slett for sentralt til.

– Det var litt for sentralt, men der får vi heller sørge for at kommunen får mer å rutte med, slik at settes i gang flere veiprosjekter, sier Vedum.

Debatt på landsmøtet

– Men ditt eget innlandet stiller heller ikke så sterkt her.

– Fjellregionen kommer noe bedre ut, men det er klart at dette blir en debatt inn mot landsmøtet der sikkert alle vil kjempe for at deres region kommer bedre ut, sier Vedum.

Sp-lederen understreker at skatteletten er ment for å være en bonus til de som vil etablere en bedrift i for eksempel i Nord-Norge.

– Det er ikke bra hvis alle skal klumpe seg rundt Oslo, sier Vedum og utdyper:

– Da blir det bare mer press på den regionen, og det må bygges mer vei og bane, og det blir trangere på boligmarkedet. Det er mye bedre for økonomien som helhet om det etableres en bedrift langs Finnmarkskysten.