Katarina (55) flyttet fra gigantisk villa til en ettromsleilighet

Da barna flyttet ut, tok billedkunstner og skulptør Katarina Erasmie et drastisk valg. Hun solgte det meste av det hun eide og flyttet inn i en liten leilighet.

– Jeg hadde vesker og klær som alle andre og bodde i en villa med åtte soverom. Men jeg har alltid vært dratt mot det litt enklere liv, forteller hun til God morgen Norge.

Katarina synes det tok for mye tid å vaske et stort hus og ta vare på hagen og alt som følger med av vedlikehold. Etter en skilsmisse flyttet hun til en fireromsleilighet. Etter hvert ble barna store og flyttet ut.

GIGANTISK VILLA: Katarina bodde i en villa med åtte soverom og eget atelier. Foto: Privat

– Jeg tenkte: «Nå har jeg muligheten. Vi lever bare en gang – det passer bra». Jeg ville frigjøre min tid og jeg ville frigjøre mine penger.

Solgte «alt»

Det ble en annen prosess enn Katarina hadde tenkt, da hun skulle velge hva hun skulle beholde og hva hun skulle kvitte seg med.

– Når man går gjennom sine saker får man gå litt på dypet og møte seg selv. For eksempel har man klær som ikke kan brukes, fordi man en gang har drømt om å være en annen.

Hun forteller at det samme gjelder ulike hobbyer hun har hatt gjennom alle disse årene. Igjen forklarer Katarina at hun, og mange andre, har drømt om å være en person med hobbyer som overhodet ikke stemmer med den man egentlig er.

ETTROMS: Katarina føler hun har god plass med soverom og stue i ett. Foto: David Lundin

Katarina føler det er viktig å legge vekk en del drømmer om hvem man ville være, og heller akseptere den man er.

– Du sier du føler deg rikere og mer lykkelig. Kan du beskrive den følelsen?

– Ja, tenker den følelsen er luksus. Jeg har overflod av tid og jeg kan bruke pengene mine på det jeg vil gjøre, forteller hun.

Katarina sier videre at man absolutt ikke er noe bedre menneske av den grunn, men at man får større rom til å stille opp for venner, åpne en dør når det trengs og ha generelt større frihet.

Tatt opp barnedrømmen

Som kunstner er Katarina opptatt av estetikk. I sin villa hadde hun sitt eget atelier. Nå fungerer kjøkkenet som både kjøkken og arbeidsrom.

Soverom og stue går i ett og hun koser seg masse på sin lille balkong. Hele leiligheten gjør hun ren på en time.

I stuen har pianoet fått en sentral plass.

– Jeg har tatt opp min store barndomsdrøm om å spille jazz. Før spilte jeg klassisk musikk, det lille jeg hadde tid til å spilte. Nå har jeg mye bedre tid og spiller jazz hver dag, sier hun.