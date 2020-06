Hagen-barna mener disse må etterforskes på nytt etter BMW-observasjoner

I «Åsted Norge» sist mandag fortalte vitnet Irene om en observasjon hun gjorde i Brekkeveien i Ås omkring klokken 12.30 på forsvinningsdagen 31. oktober i 2018.

Hun så en rød BMW X3, og hun mener at Anne-Elisabeth Hagen satt i baksetet med det hun oppfattet som fastbundne hender. Damen i baksetet så desperat ut, fortalte Irene.

– Hun beveget munnen sin som om hun sier «Hjelp meg!». Men jeg hørte ikke hva hun sa, fortalte hun.

Tirsdag fortalte TV 2 om et annet vitne, Gro Eriksen, som sier at hun gjorde en lignende observasjon omkring 900 meter unna.

– Damen stirret veldig på meg, og jeg lurte på hvorfor hun gjorde det. Hun var blek, og jeg opplevde at hun hadde et alvorlig og desperat blikk. De øynene glemmer jeg ikke, forteller Eriksen.

Hør hele hennes historie her:

Hun føler seg også sikker på at det var den savnede kvinnen hun så i baksetet på en rød BMW X3.

– Vi undrer

Begge kvinnene som observerte bilen i Ås, har beskrevet hvordan de mener at de to mennene i forsetet så ut.

– Han som kjørte, satt med en hette, men jeg så ikke så mye av ham. Han som satt i passasjersetet ved siden av, så jeg mer av. Han hadde en sort lue og en sort jakke, forteller Irene.

– Jeg la merke til sjåføren. Han hadde maske på, eller en slags hette, slik at hele ansiktet var dekket, bortsett fra øynene og munnen. Jeg så ham rett i øynene, forteller Gro Eriksen.

Disse beskrivelsene har fanget oppmerksomheten til Tom og Anne-Elisabeth Hagens tre barn, ifølge deres bistandsadvokat Ståle Kihle.

– Våre tanker er at beskrivelsen minner om hvordan de såkalte Futurum-mennene ser ut. Det er selvfølgelig spesielt, og det gjør at vi undrer, uten at jeg på noen måte kan si at det er noen sammenheng, sier han.

Offentliggjorde bilder

På en pressekonferanse den 10. januar i fjor, dagen etter at forsvinningssaken ble kjent for offentligheten, viste politiet frem overvåkningsbilder fra området utenfor Futurum-bygget, som er arbeidsplassen til Tom Hagen, i Lørenskog.

Bildene er tatt om morgenen samme dag som Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

To gående personer og en syklist ble etterlyst. Syklisten meldte seg etter kort tid, men hvem de to siste personene er, har vært et mysterium for politiet.

Den ene er ikledd en grå jakke og han har hetta på. Den andre har en mørk overdel og er iført et hodeplagg.

«Mindre relevante»

Politiinspektør Tommy Brøske har tidligere kalt det «oppsiktsvekkende» at de ikke har meldt seg, men:

Mot slutten av juni i fjor valgte politiet å avslutte jakten på personene utenfor Futurum. Til tross for en nitidig etterforskning hadde ikke politiet klart å finne ut hvem de var.

Politiet mente imidlertid at det var mindre sannsynlig at de to hadde en rolle i forsvinningen. Årsaken ville de ikke oppgi, men på dette tidspunktet var Tom Hagens allerede i deres søkelys.

TV 2 har stilt politiet flere spørsmål om Futurum-mennene. I en e-post svarer politiadvokat Haris Hrenovica følgende:

«Etter en totalvurdering av bevisbildet anser politiet Futurum-mennene som mindre relevante for saken».

Politiet har ikke svart på om de to nå er identifisert eller ei.

Skjellig grunn til mistanke

Hagen-barnas advokat stusser over at politiet har lagt vekk Futurum-mennene. Han er ikke kjent med hva som er begrunnelsen for dette, sier han.

– Etter min oppfatning er det opplagt at observasjonene i Ås aktualiserer disse to på nytt. Det bør lede til nye undersøkelser, sier Kihle.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å kommentere saken.

Hagen er fremdeles siktet for drap eller medvirkning til drap, noe han nekter straffskyld for. Etter elleve dager i varetekt ble han løslatt av lagmannsretten, som mente det ikke var skjellig grunn til å mistenke ham.

Denne uken har Nedre Romerike tingrett igjen kommet til at Hagen med skjellig grunn kan mistenkes for drapet. De viser til samme klausulerte dokumenter som lagmannsretten la til grunn, samt ytterligere 15 dokumenter.

Holden har overfor Dagbladet sagt at han er «svært overrasket» over kjennelsen fra tingretten.

– Det som forundrer meg aller mest, er at tingretten viser til dokumenter som ble påberopt av politiet i begjæringen om varetektsfengsling av Hagen, samt andre dokumenter som lå i saken. Dette er jo forhold som lagmannsretten allerede har vurdert og ikke funnet særlig tungtveiende, og da er det uventet at tingretten bruker dette som del av begrunnelsen for sitt standpunkt, sier han til avisen.

I kjennelsen gis politiet lov til å ransake på hyttene til Tom og Anne-Elisabeth Hagen, noe de har gjort tirsdag og onsdag.