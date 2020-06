Slik kan tilhengere av K-pop bli en trussel for Donald Trump

Sørkoreansk popmusikk, eller K-pop, bringer sammen unge over hele verden gjennom sosiale medier. Fangruppene er kjent for å koordinere handlinger på sosiale medier, og såkalte «fanhærer» sørger for at grupper som BTS og Blackpink trender både i sosiale medier og på hitlister over hele verden.

Nå, midt i en pandemi, et forekommende presidentvalg i USA, og uro knyttet til raseproblematikk i USA forsøker noen av disse gruppene å ta seg inn på en ny arena, nemlig den politiske, skriver New York Times.

Det ferskeste eksemplet på det fikk vi forrige helg, da noen av disse tok på seg skylden for å ha reservert billetter til Donald Trumps rally i Oklahoma, uten intensjoner om å bruke dem. Trumps folk har nektet for at stuntet påvirket oppmøtet, og skylder heller på demonstranter og medier. Likevel viser hendelsen av fansens effektive bruk av sosiale medier, som tidligere har blitt brukt for å samle inn penger eller å få en sang til å gå viralt, også kan brukes politisk.

Ifølge New York Times er det ingenting som tyder på at sørkoreanske K-pop-fans har vært involvert. Gruppen bak skal være amerikanske K-pop- og TikTok-tilhengere.

Flere eksempler den siste tiden

K-pop-fansen bruker i hovedsak Twitter, men også andre plattformer som TikTok, Facebook, Instagram og annet. Den siste tiden har de spammet et bursdagkort til president Trump, forstyrret en app som ble brukt for å få informasjon om demonstranter i Dallas, og spammet emneknagger som ble brukt av ytre høyre-grupperinger som var ment som en motreaksjon på Black Lives Matter-bevegelsen. K-pop-fansen har også samlet inn en million dollar for å matche favorittgruppen BTS sin donasjon til Black Lives Matter-organisasjoner.

T.K. Park, mannen bak bloggen «Ask a Korean!», er ikke overrasket.

– For en K-pop-fangruppe som er vant til å få idolene sine til å trende globalt på Twitter i løpet av få timer er det å kapre en emneknagg for høyreekstreme lett som en plett, skriver Park i et innlegg på nettsiden Vulture.

Antakelig er mange av de involverte amerikanske statsborgere.

– De engelsktalende K-pop-tilhengerne som er involvert i dette, som er oppdatert på disse temaene, er ikke utlendinger. Dette er amerikanere, sier CedarBough Saeji, som studerer K-pop-fankultur, til New York Times.

– At disse unge, sosialt progressive menneskene som er gode på å bruke plattformer på internett – som nå er tvunget til å være inne og enda mer på internett enn tidligere grunnet covid-19 – at disse menneskene gjør politiske ting er ikke overraskende, fortsetter Saeji.

Saeji mener K-pop-publikumet er stikk motsatt av Trumps velgere.

Politisk subgruppe

Mens K-pop-miljøet i Sør-Korea i all hovedsak er upolitisk, kan fellesskapets status som en subgruppe i USA gjøre at miljøet der blir mer politisk.

– Selv om K-popens budskap ikke nødvendigvis er politisk på en åpenlys måte, handler de ofte om selvtillit og myndiggjøring, sier T.K. Park.

– Mange K-pop-fans ble interessert i BTS fordi gruppens budskap om å elske seg selv resonerte med dem. Budskapet får dem til å utfolde seg mer i alle aspekter av livet, inkludert politikk.

Han mener også at måten fansen benytter seg av sosiale medier til å promotere sine favorittartister lett kan benyttes politisk. K-pop-fans er kjent for å oversvømme radiostasjoner med sangønsker og å selge ut konserter på rekordtid.

– Som å være fotballfan

Camilla Jørgensen Ruud er årlig med på å arrangere «Omona», Norges eneste arrangement med fokus på koreansk popkultur. Hun tror ikke det er musikken alene som K-pop så populært, da musikken ofte er produsert i USA, Skandinavia og til og med Norge, og derfor ofte er ganske lik den vi er vant med.



IKKE OVERRASKET: Camilla Jørgensen Ruud er ikke overrasket over at K-pop-miljøet nå markerer seg i politikken. Foto: Privat

– Språkbarrieren er en ting, men mange fans lærer seg også språket eller leser oversettelser som også gjerne er produsert av andre fans som kan koreansk. Derimot handler det mer om markedsføringen rundt og tilgjengeligheten. Som fan får man hele tiden får nytt innhold, nye sanger og ny produkter man kan kjøpe.

Hun sammenligner det å være tilhenger av en K-pop-gruppe med det å være fotballfan.



– Man har plattformer der man kan snakke med og se sine idoler ukentlig, ofte via sosiale medier eller delvis lukket innhold man betaler for som for eksempel plattformen Vlive. På mange måter er nok K-pop litt slik jeg ser for meg det er å være fotballfan – laget, eller i dette tilfellet bandet, du heier på blir en del av identiteten din, sier Jørgensen Ruud.

Jørgensen Ruud hadde ikke hørt om planen om å sabotere Trump-rallyen, men er ikke overrasket over at en slik plan spredte seg i amerikanske K-pop-miljøer.

– Ofte er det faktisk enkeltpersoner som starter bevegelsen, eller en gruppe mennesker sammen, før det så spres ut i de ulike fansirklene på sosiale medier. Om man deretter når kontoer som har et større antall følgere, som ofte er tilfellet med kontoer som deler for eksempel oversettelse av koreansk innhold, redigerte bilder og egenprodusert kunst relatert til gruppen, vil dette spre seg eksplosivt innenfor miljøet på kort tid. K-pop har i mange år aktivt brukt sosiale medier for markedsføring, både fra selskapene selv og fra fansen, sier hun.

Godt organiserte

Jørgensen Ruud sier at fansen har god erfaring med å organisere seg.

– K-pop-miljøet generelt har en sterk følelse av solidaritet og tilhørighet. Når du følger en gruppe blir du en del av et større fellesskap med andre som deler samme interesse, uansett bakgrunn. Alle grupper har gjerne egne navn på fans, egne farger, og oppfordrer til bruk av sosiale medier og lignende for interaksjon med favorittgruppen, forteller hun.

Jørgensen Ruud sier at det ikke er uvanlig at selskapene bak gruppene oppfordrer fansen til å delta aktivt i sosiale medier, og at fansen belønnes med for eksempler videoer av gruppens danseøvelser eller interaksjon med fansen dersom de for eksempel bidrar til at en musikkvideo får et visst antall views. Det er heller ikke uvanlig at fangrupper kjemper mot hverandre på sosiale medier for å skape blest rundt sin favorittartist.

På denne måten har fansen blitt gode på å mobilisere i sosiale medier.

– Når det dukker opp ting som angår oss alle på en eller annen måte, har man allerede god trening i å bruke sosiale medier for blant annet organisering av spam i ulike emneknagger. Det er heller ikke uvanlig at fans donerer penger i favorittartistenes navn.

Den største sjangeren på Twitter

En talskvinne for Twitter sier til New York Times at K-pop var den musikksjangeren det ble tvitret mest om i 2019, med hele 6,1 milliarder tweets. BTS har vært den artisten det har blitt tvitret mest om de siste tre årene.

Nicole Santero forsker på BTS' fangruppe BTS Army. Hennes forskning viser at det kun var to dager i mai der et uttrykk relatert til gruppen trendet på Twitter.

– Noen ganger mener de ikke engang å trende, men de er så mange at tilfeldige ord noen ganger trender. De er veldig, veldig lidenskapelige folk som kjemper for det de elsker. Det lar seg oversette til problemer i samfunnet.