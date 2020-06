Hollywoodfruer-stjernen snakker ut etter ektemannens dødsfall

Elena Belle sier at datteren Luna (2) stadig spør om pappaen sin.

«Svenske Hollywoodfruer» har vært å se på TV-skjermen siden 2009. I Norge sendes serien på TV3, og blant andre Maria Montazami og Gunilla Persson har gjennom programmet blitt kjente navn her til lands.

I 2016 ble glamourmodellen og den tidligere Paradise Hotel-deltakeren Elena Belle (34), hvis egentlige navn er Natacha Peyre Requena, en av de svenske Hollywood-fruene.

I serien har vi kunnet følge Belle og ektemannen Michael Theanne i Los Angeles. Paret fikk datteren Luna Belle Theanne i 2017, to år etter at de møtte hverandre på Ibiza for første gang.

Paret møtte hverandre på Ibiza i 2015. Foto: Instagram/Stella Pictures

Hjerteinfarkt

Tidlig i mars i år kollapset Belles ektemann under en luftetur med familiens hunder i nærheten av parets hjem i Los Angeles.

Theanne, som jobbet som manager for flere store DJ-er, døde av hjerteinfarkt. Han ble bare 45 år.

Belle åpner nå opp om tiden etter dødsfallet, og sier at hun savner ektemannen sin hver eneste dag.

– Det går opp og ned. Litt som en berg- og dalbane. I blant gråter vi, og i blant ler vi mens vi tenker på alle de fine minnene vi har. Og noen ganger er vi sinte. Vi har gått gjennom hele følelsesregisteret, sier Belle til svenske Aftonbladet.

Spør stadig etter pappa

34-åringen sier hun vet lite om fremtiden, men tror at hun boende i Los Angeles sammen med datteren Luna. De eneste sommerplanene den lille familien har er en tur til Disney World i Florida. De kommer i tillegg til å besøke familien i Europa oftere enn tidligere.

Videre forteller Belle at hennes to år gamle datter stadig spør og graver om pappaen sin.

– Hun prater om ham hver eneste dag og stiller masse spørsmål. Hun savner ham, sier Belle, og forklarer at ektemannen etterlot seg et stort tomrom.

I «Svenske Hollywoodfruer» har vi kunnet følge Belle gjennom graviditeten. Foto: Instagram/Stella Pictures

– Han hadde en stor personlighet. Hans latter var så smittsom og han elsket å tulle med alt og alle.

Belle avslutter intervjuet med å si at hun skulle ønske hun satt et ultimatum omkring Theannes sigarettrøyking dersom han hadde vært i live i dag.

Michael Theanne var manageren til en rekke DJ-er og artister, som Cheat Codes, Steve Aoki, Deorro og Nervo.