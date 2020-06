Arsenal-stjernen trodde han var ferdig etter marerittkampen – fikk ny ettårskontrakt

David Luiz hadde et forferdelig innhopp i 0-3-tapet for Manchester City forrige uke, der den brasilianske midtstopperen hadde en tabbe som ledet til 0-1, før han laget straffespark og ble utvist i samme situasjon.

Etter kampen uttalte David Luiz at han hadde to uker igjen av tiden i Arsenal, til tross for at han ønsket å bli værende i Nord-London.

Nå har han noe overraskende fått viljen sin, for Arsenal bekrefter på sine nettsider onsdag at David Luiz har signert en ny ettårskontrakt.

David Luiz ble hentet fra Chelsea før denne sesongen. 33-åringen har tidligere spilt i Benfica og Paris Saint-Germain.

Arsenal opplyser at høyreback Cédric Soares og midtstopper Pablo Mari slutter seg også til klubben på permanent basis fra henholdsvis Southampton og Flamengo. Begge har vært på lån i Arsenal siden januar og har nå undertegnet langtidskontrakter.

I tillegg har midtbanespiller Dani Ceballos forlenget sin låneavtale fra Real Madrid ut sesongen.