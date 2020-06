Du har krav på penger tilbake innen syv dager

Det er mange fortvilte nordmenn som sitter rundt i landet og venter på pengene sine etter kansellerte flyavganger.

Marianne Olsen har blant annet ventet i over tre måneder for å få tilbake penger for sin kansellerte tur.

Samferdselsdepartementet har anslått at flyselskapene skylder passasjerene sine opp mot 3 milliarder kroner – bare for reiser i perioden 12. mars og ut juli.

Forbrukerrådet er krystallklare: Når flyreisen blir kansellert har man rett på å få pengene tilbake innen syv dager.

Fortvilte nordmenn

Jurist Caroline Skarderud i Forbrukerrådet sier at de får veldig mange henvendelser fra fortvilte nordmenn om dagen, som venter på penger fra kansellerte reiser.

De hører mange historier om forbrukere som blir kasteballer mellom flyselskaper og stråselskap, om hvem som skal betale tilbake billetten når flyturen bli kansellert.

– Mange som kontakter oss lurer på hvilke rettigheter de har ved kanselleringer og avbestillinger. Når flyreisen blir kansellert har man valget mellom refusjon og ombooking. Velger man refusjon har man krav på pengene innen syv dager, sier Skarderud.

Juristen legger til at man også kan velge å ta ut cashpoints, men at dette er et frivillig valg som den reisende tar.

– Kontakt banken

Flyselskapene har et veldig stort press på seg om dagen med tilbakebetalinger, når de skylder kundene sine milliarder etter kansellerte flyreiser.

– Hva gjør man dersom det tar veldig lang tid å få pengene refundert?

– Har du betalt med kort, har du flere muligheter for refusjon, sier juristen.

Hun forklarer at kunder som har betalt med kort kan bruke kort-reklamasjon.

– Dersom du har betalt reisen med kredittkort eller debetkort, og du har rett på penger fra flyselskapet – men de bryter syv dagersregelen, kan du kontakte banken og kreve beløpet tilbakebetalt, sier Skarderud.

Forbrukerrådet anbefaler også reisende å kjøpe billetter dirkete fra flyselskapene og ikke via mindre selskap som videreformidler billetter.

– Det kan virke forvirrende for forbrukeren å ha to selskap å forholde seg til dersom det blir endringer eller kanselleringen. Derfor anbefaler vi å kjøpe billetter direkte fra flyselskapene, sier juristen.

Tydelig råd til reisende

Norge er et av landene med de strengeste reiserådene til sine innbyggere.

Myndighetene har gått klart ut og bedt folk om å droppe utenlandsturen i sommer.



Men vurder du forsatt reise, har Forbrukerrådet et klart råd til deg:

– Følg UDs reiseråd, som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land fram til 20. august. Og dersom du trosser reiserådet til UD, sjekk nøye med forsikringsselskapet ditt hva de dekker og ikke, sier Skarderud.