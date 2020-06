Skjelbred om Rosenborgs seriestart: – Det er ikke godt nok

Den norske 33-åringen hylles i et stort oppslag i anerkjente Kicker som «en type som i egobransjen proffotball alltid satte VI foran JEG» og «en mann for kommandobrua, ikke for soldekket».

Nesten ni år etter at han signerte for Hamburg, og sju år etter at han kom til Hertha i hovedstaden, forlater Skjelbred tysk fotball etter helgens serieavslutning. Han vender tilbake til Rosenborg, der han slo gjennom i ung alder og spilte fram til 2011.

– Ringen er sluttet, sier Skjelbred, som gleder seg til å få mer tid til kone og barn samtidig som han bidrar for RBK.

Rosenborg har fått en tung start på sesongen med ett poeng på to kamper.

– Ett poeng på to kamper, det er ikke godt nok i Trondheim. De venter nok at jeg skal komme hjem og hjelpe til litt, sier han til Kicker, som mener han etter overstått karantene trolig vil bidra mye.

Men først venter kampen i Mönchengladbach, som Skjelbred svært gjerne vil rekke. En skade i leggen har satt ham utenfor de siste kampene.

Gjør alt for å bli klar

– Leggen er blitt mye bedre. Jeg gjør alt jeg kan for å bli klar. Det er behandling to ganger om dagen, og jeg gjør det jeg kan på trening uten å ta i for mye for tidlig, sier han til Kicker.

– Håpet mitt er å få bli med til Mönchengladbach og kanskje spille litt. Går det ikke, så går det ikke. Men å halte av banen etter en halv time mot Frankfurt, jeg håper det ikke ble det siste jeg gjorde med Hertha. Jeg vil være blant gutta en siste gang, om det så bare blir fem minutter på banen.

Skjelbred nyter stor tillit hos Bruno Labbadia, som i påsken ble Hertha Berlins fjerde hovedtrener denne sesongen.

– Per er et flott menneske og en fantastisk lagspiller. Han er en helt spesiell spiller for Hertha, og hvor enestående han er merket jeg først da jeg selv fikk treneransvar for ham, sier Labbadia til Kicker.

Han mener at mange har undervurdert Skjelbred, også flere av de tidligere Hertha-trenerne.

Berg-og-dalbane

Skjelbred kommer ikke til å glemme avskjedssesongen i Bundesliga.

– Den har inneholdt alt. Fra benken til fast plass og benken igjen. Flere trenerskifter, høydepunkter og bølgedaler. Det har vært en berg-og-dalbane. Jeg har lært mye og nytt hver dag, sier han.

– Lenge tenkte jeg ikke på at det snart er slutt, men de siste to-tre ukene har jeg flere ganger kjørt rundt i byen for å suge inn de siste inntrykkene av Berlin. Sju år i samme klubb er lenge i våre dager. Barna mine har vokst opp her, og byen betyr mye for oss.

(©NTB/TV 2)