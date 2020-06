Ford får en ny toppmodell i Norge når den digre SUV-en Explorer nå lanseres. Dette er USAs mest solgte SUV og en bil som også har vært solgt her til lands tidligere.

Mellom 1994 og 1998 ble nemlig andre og tredje generasjon Explorer tatt inn til Norge, da som personbil. Rundt 250 eksemplarer ble solgt, før bilen forsvant ut.

Det at den ikke kunne bygges om til varebil (og dermed slippe unna mye avgifter) var årsaken til at importøren droppet Explorer den gangen.

Nå har Ford akkurat lansert en helt ny generasjon. Den kommer som ladbar hybrid, og dermed blir den også aktuell for det norske markedet.

Ladbare hybrider kommer gunstig gjennom det norske avgiftssystemet. Her snakker vi elektrisk rekkevidde på 42 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Starter på 899.400 kroner

Den norske importøren har i dag presentert Explorer for norsk presse. Etter endel ventetid, har det nå kommet en god del eksemplarer av bilen ut til forhandlerne rundt om i landet.

330 liter bagasjerom når alle sju seter er i bruk, det er slett ikke verst.

Explorer er som sagt en stor bil. Den er over fem meter lang og to meter bred. Dermed er den også en av de største SUV-ene på markedet. På flere konkurrenter har overgangen til ladbar hybrid gjort at de to bakerste setene har forsvunnet. Slik er det ikke på Explorer. Den har fortsatt sju seter, med de to bakerste i bruk er bagasjeromsvolumet på imponerende 330 liter.

Startprisen er på 899.400 for utgaven som heter ST-Line. Importøren regner med at den vil ta 90 prosent av salget, mens Platinum-utgaven vil stå for 10 prosent. Denne koster 904.500 kroner.

Explorer gjør ingen forsøk på å skjule størrelsen, dette er en diger bil!

Flere kjøremodus

Det er små forskjeller mellom de to, men metallic lakk er standard på Platinum. For øvrig er begge modeller fullutstyrte, her er det ingen tilvalg.

Sammenlignet med premium-konkurrentene i klassen, mener Ford at Explorer har en prisfordel på minst 100.000 kroner.

Bilen kommer med flere kjøremodus. Du kan låse den i elektrisk modus, du kan også velge å kjøre kun på bensin og lade batteripakken. EV Auto er som navnet tilsier et modus der bilen selv velger den mest effektive løsningen.

Slik ser det ut bak rattet. Utgavene som skal selges i Norge har for øvrig en større skjerm enn denne bilen.

457 hestekrefter

Explorer er kjent som en habil offroader, med et bra 4x4-system og 21 centimeter bakkeklaring. Her er det også eget kjøreprogram når du kobler tilhenger på bilen. Du kan trekke inntil 2.500 kilo og ha 150 kilo vekt på tilhengerkulen.

Drivlinjen kombinerer en 3-liters V6 bensinmotor med en 100-hesters elektrisk motor. Dette gir en totaleffekt på 457 hk og voldsomme 825 Nm. Bilen er kjapp: 6 sekunder blank på 0-100 km/t. Explorer har for øvrig 10-trinns automatgirkasse.

