Opel er slett ikke alene om å satse elektrisk. Det gjør nesten alle bilprodusenter nå. Men Opel er langt framme i antall modeller når det gjelder elbiler.

Førstemann ut var Opel Ampera-e, for kort tid siden viste de sin nesten legendariske småbil, Corsa, i elektrisk utgave. Nå viser de en helt ny, og for Opel svært viktig modell. En modell som sier mye om hva vi kan vente fra den kanten de neste årene også på design.

Mokka heter modellen – det er et navn Opel har blåst støvet av og som opprinnelig kommer fra en crossover de lanserte tilbake i 2012. En bil som ikke ble den helt store suksessen her hjemme.

Elbil

Nye Mokka blir, som forgjengeren, en slags crossover og ser ganske tøff ut.

Nye Mokka derimot, har nok bedre forutsetninger til å bite fra seg i elbil-landet Norge.

Nå skal den riktignok kunne leveres med fossilmotor også. Men man løper neppe noen stor risiko om man setter sparepengene på at den elektriske varianten er det som blir mest interessant her hjemme.

Mokka er fortsatt en kompakt bil, med lengde på bare 4,15 meter, men den har plass til fem passasjerer og 350 liter bagasje. Den skal være praktisk og snerten i byen, og komfortabel på landeveien, sier Opel selv.

Korte overheng gir et tøft utseende, og nykommeren er den første modellen som får merkets nye ansikt: Opel Vizor, som sladrer om hvordan Opels "signatur" blir framover.

Salget av brukte biler har nærmest eksplodert

Digital innvendig

Slik ser nye Opel Mokka ut innvendig. Det aller meste er digitalt.

Innvendig får den det Opel kaller Pure Panel, et heldigitalt grensesnitt som gir en tydelig og ren brukeropplevelse der fokuset skal være på den informasjonen du virkelig trenger. Målet har vært å holde førerens fokus på veien, og kun de viktigste funksjonene vises i displayet. Dermed har man også unngått at føreren må på inn på undermenyer for å finne funksjoner.

Bilen er også utstyrt med adaptiv fartsholder med kø-funksjon, slik at du enkelt følger bilen i køen foran også ned til full stopp og ved igangsetting, uten bruk av gass eller brems. For ytterligere å øke komfort og sikkerhet, er Mokka også utstyrt med automatisk filholder som posisjonerer bilen midt i kjørebanen.

Blir bilen forsinket? Da kan du ha krav på erstatning

Kjent drivlinje

Opel Mokka leveres både som elbil og med forbrenningsmotor. Dette blir Opels tredje elbil.

Drivverket er det samme som vi finner i blant annet Opel Corsa og Peugeot e-208 og 2008. Det er snakk om en elmotor på 136 hester (100 kW) og et moment på 260 Newtonmeter, i kombinasjon med lavt tyngdepunkt.

Mokka har en rekkevidde på 322 kilometer etter WLTP-målemetoden. Takket være støtte for 100 kW hurtiglading, kan 80 prosent av batteriet lades på 30 minutter. For den som ønsker det, kan Mokka også leveres med 11 kW ombordlader.

Føreren kan påvirke rekkevidden ved å velge mellom tre ulike kjøreprogram; Normal, Eco og Sport. Sistnevnte sørger for økt respons og mer sportslige kjøreegenskaper, mens Eco sørger for best mulig rekkevidde.

Aldri har flere vært redd for å kjøpe "feil" bil

Ny design

Opels nye signatur-design. Denne fronten vil vi se på flere Opel-modeller framover.

Som nevnt er Mokka er den første modellen fra Opel som bærer den svært karakteristisk fronten: Opel Vizor. Frontdesignet strekker seg over hele bilens front, og inkluderer en svært tydelig blitz. Dette rammes inn av IntelliLux LED Matrix-lysene og kjørelysene med den kjente vingesignaturen. Det nye frontdesignet vil prege alle Opels modeller i årene fremover.

- Nye Opel Mokka viser hvordan fremtiden til Opels designspråk vil se ut. De kombinerer tysk moderne design med et klart og tydelig brukergrensesnitt, sier designsjef hos Opel, Mark Adams i en pressemelding.

Fryktet bobil skulle bli mye dyrere – så kom kontrabeskjeden

Priser og levering er ikke klart

Innvendig kan kunden selv velge mellom alcantara eller skinn i setene – noe som ikke er vanlig i dette bilsegmentet. For den som ønsker enda mer komfort, leveres skinnsetene også med massasje.

Både fører og passasjeren foran kan plassere smarttelefonen i senterkonsollen. Om telefonen støtter det, kan den hurtiglades med induksjon.

Det nye infotainmentsystemet integreres i det store displayet, og er vendt mot føreren. Som for de fleste andre Opel-modeller støttes både Apple CarPlay og Android Auto.

Når bilene kommer, flere tekniske spesifikasjoner og hva prisene blir på nykommeren er ennå ikke kjent. Vi i Broom kommer tilbake med nærmere informasjon om nykommeren så snart dette foreligger.

Les også: Nybilsalget i Norge nesten halvert i mai

Video: Dette er elektriske Opel Corsa

x