Naboplager tiltalt for å ha drapstruet polititopper

ÅLESUND (TV 2): I nærmere 20 år han vært grenseløs i sitt ønske om å krenke naboene sine. Nå er han tiltalt for en rekke plagsomme forhold samt drapstrusler mot politimesteren og en politiadvokat.

Det var under en pågripelse i fjor høst at den nå 45 år gamle mannen truet med å hugge hodet av politimesteren i Møre og Romsdal samt en navngitt politiadvokat som «skulle få som fortjent ved drap og tortur».

Sakskomplekset mot mannen er omfattende. Til TV 2 avviser mannen beskyldningene.

– Politiet har laget en oversikt over 175 hendelser om plagsom adferd som blir lagt frem i retten. Dette er saker som er henlagt på grunn av tvil om mannens tilregnelighet eller meldinger til politiet som ikke nødvendigvis blir en straffesak, opplyser førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim til TV 2.

Førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim. Foto: Arne Rovick

Systemsvikt

TV 2 har i en serie reportasjer fortalt om mannen som har plaget livet av beboerne i en grend i Rauma i Møre og Romsdal.

NABO: Johannes fikk mannen på døra midt på natta der han truet med å sette fyr på huset Foto: Arne Rovick/TV 2

– Han har terrorisert oss i nærmere 20 år uten at noe har blitt gjort, fortalte nabo Johannes til TV 2 tidligere i år.

Mannen som gjennom en årrekke har drevet dem til vanvidd, ble i vinter ilagt kontakt og besøksforbud mot mer enn ti personer etter omfattende trusler og sjikane.

I en oppsiktsvekkende kjennelse fra Sunnmøre tingrett går det frem at politiet har registrert 175 hendelser på vedkommende siden 2002.

– Mannen fremstår som grenseløs i sitt ønske om å krenke dem. Han har også tatt kontakt med mindreårige for å fremstille sitt krenkende budskap, heter det i kjennelsen.

Naboene opplevde gjennom kjennelsen at de endelig ble tatt på alvor og valgte å fortelle sin historie på TV 2.

PLAGET: Dette er noen av naboene i grend i Rauma som blir krenket. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Vi ønsker å fortelle vår historie for å få fokus på systemsvikt der en person virker å være for syk til å bli strafferettslig forfulgt og for frisk til å bli behandlet, fortalte naboene til TV 2 i februar.

Bare noen dager senere ble mannen pågrepet av politiet og har frem til nå vært varetektsfengslet og i perioder overført til tvungen psykisk behandling.

Ikke tilregnelig

Nå har Statsadvokaten i Møre og Romsdal tatt ut en omfattende tiltale mot 45 åringen. Tiltalepostene omfatter i stor grad trusler mot politibetjenter som har fraktet mannen til psykiatrisk avdeling.

Han er også tiltalt for fem forhold som handler om skremmende, plagsom og hensynsløs adferd av folk. Ett av tiltalepunktene handler om drapstrusler mot en av naboene som har stått frem på TV 2.

Naboplageren har i forbindelse med tvangsinnleggelse vært underlag en full judisiell vurdering. De sakkyndige har konkludert med at mannen ikke er strafferettslig tilregnelig og det vil bli lagt ned påstand om overføring til tvungen psykisk helsevern når straffesaken kommer opp i Romsdal tingrett 1. juli.

Mannens forsvarer, Astrid Bolstad, har ikke svart på TV 2s tilbud om å kommentere tiltalebeslutningen. TV 2 har vært i kontakt med mannen, som avviser beskyldningene. Han har tidligere ikke ønsket at advokaten hans skal uttale seg. Mannen ønsker å la seg intervjue, men TV 2 mener det ikke er riktig av hensyn til mannen selv.