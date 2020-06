Nakstad med klar beskjed til nordmenn som vil til utlandet

Årets sommer blir ikke som andre somre. På grunn av koronapandemien har norske myndigheter lagt ned strenge reiserestriksjoner, og fraråder reiser til store deler av verden.

Unntaket er Danmark, Island, Finland og Gotland i Sverige. Reiserådene kan imidlertid oppdateres fortløpende gjennom sommeren, avhengig av smittesituasjonen.

Dette må du sjekke

Men etter måneder med restriksjoner er det mange som begynner å bli utålmodige, og likevel tenker å trosse UDs reiseråd.

Da har assisterende helsedirektør Espen Nakstad en klar beskjed å komme med.

– Alle som vurderer å fravike UDs reiseråd må sjekke om de er dekket av forsikring dersom de velger å reise til et land eller en region som frarådes. I tillegg bør man lese UDs risikovurderinger som baserer seg blant annet på hvilken grad av bistand man kan forvente hvis noe uforutsett skulle skje når man er på reise, sier Nakstad til TV 2.

Han oppfordrer også nordmenn å sette seg inn i smittesituasjonen i det konkrete landet man skal reise til.

– Siden smittesituasjonen endrer seg fort i mange land, bør man også sette seg inn i denne før man reiser, samt de reglene for smittevern og karantene som gjelder internt i ulik landene. UDs reiseråd finner man på Regjeringen.no og mye annen informasjon ligger også ute på helsenorge.no, sier Nakstad.

Ikke et forbud

Pressevakt i Utenriksdepartementet Ane Haavardsdatter Lunde påpeker at reiserådene kun er et råd, og ikke et forbud eller en restriksjon.

– Det er opp til den enkelte å vurdere om de kan eller bør reise. I land eller områder hvor UD har utstedt reiseråd, kan det være vanskelig å gi konsulær bistand til nordmenn, sier Lunde.

I ytterste konsekvens kan det altså bety at norske myndigheter ikke vil kunne hjelpe deg, dersom du får problemer på reisen.

– Dersom man reiser til et land hvor UD har reiseråd, vil det også kunne få konsekvenser for om reiseforsikringen din gjelder eller ikke. Dette er spørsmål som håndteres av reiseforsikringsselskapene og slike spørsmål må derfor følges opp med dem, sier Lunde.