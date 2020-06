Mann siktet for dobbeltdrap i Stavanger

Det melder politiet i en pressemelding.

Politiet mottok en melding klokken 02.19 natt til onsdag 24. juni om en hendelse på en adresse i Storhaug bydel i Stavanger.

– Politiet var raskt på stedet, og konstaterte at to personer var døde. Vi pågrep en mann i 40-årene som oppholdt seg på stedet. Han er nå siktet for to drap, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

De avdøde er en kvinne i 20-årene og en mann i 30-årene.

– Mannen sitter nå i arrest, og vi vil forsøke å avhøre ham i løpet av dagen, sier Soma.

Advokat Odd Rune Torstrup i advokatfirmaet Torstrup er oppnevnt som siktedes advokat. Torstrup ønsker ikke å kommentere saken av hensyn til etterforskningen.

Politiet er i gang med å etterforske saken taktisk og teknisk.

– Vi er svært tidlig i etterforskningen, og vi kan ikke si noe mer om hendelsesforløpet og bakgrunnen for drapene, sier politiadvokaten.

En nabo til adressen forteller til TV 2 at de aldri har hørt noe bråk fra huset hvor de to menneskene ble funnet døde.

Det vil bli avholdt pressekonferanse om hendelsen klokka 10.15.