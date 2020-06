Følg onsdagens kamper med FotballXtra på TV 2 og Sumo fra kl. 17.30.

Med bare ett poeng på de to første kampene har det meste handlet om Rosenborg i Eliteserie-åpningen.

Men trønderne er ikke de eneste som har skuffet så langt.

– Rosenborg tar bort oppmerksomheten fra de andre lagene, spesielt hvis dette fortsetter, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Ventet nedtur for Viking

Bjarne Berntsen satte fyr på Stavanger og Viking de to siste sesongene. Etter opprykket i 2018 tok laget cupgull og ble nummer fem i serien i fjor.

To kamper inn i denne sesongen står Berntsens menn uten poeng.

– Jeg trodde de skulle få en nedtur, for i fjor presterte de maksimalt. Det er en ventet nedtur. De har mistet Zlatko Tripic og Kristian Thorstvedt, to av de viktigste spillerne de hadde, sier Jesper Mathisen.

ENKLERE PROGRAM: Bjarne Berntsen og Viking bør begynne å vinne kamper igjen når motstanderne ser mer overkommelige ut. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Viking har fått inn Veton Berisha og Yann-Erik de Lanlay som å fylle tomrommet etter Tripic og Thorstvedt. Mathisen har ikke tro på at Berisha og de Lanlay kommer til å vise seg som fullverdige erstattere.

– Å tape for Glimt i Stavanger og Brann i Bergen er ikke krise, for det er to tøffe kamper, men skulle de tape eller spille uavgjort mot Mjøndalen, begynner det å se litt skummelt ut for Vikings del, sier han.

Onsdag kveld venter Mjøndalen på hjemmebane. Så venter Vålerenga, Sandefjord, Start og Odd i tur og orden.

– De har hatt to tøffe kamper, så det er ingen krise. Nå er det er ganske greit program fremover, så jeg forventer at de tar bra med poeng. Hvis ikke kan de begynne å skjelve i Stavanger. Kampene kommer så tett at man fort kan havne på en dårlig rekke med fem-seks tap. Tar de ikke bra med poeng fremover, kan de være i trøbbel, mener Mathisen.

Legger press på Aalesund

Nyopprykkede Aalesund har fått en forferdelig start på sesongen og har kommet fra de to første kampene null poeng og 3-11 i målforskjell.

Mathisen hadde trodd Aalesund skulle bite bedre fra seg enn de har gjort etter å ha vært suverene i Obos-ligaen forrige sesong.

– De har sett veldig svake ut, og mot Kristiansund (2-7-tap) kunne de tapt med enda mer. Det var et Aalesund-lag i total oppløsning som var skremmende å se på. Aalesund må begynne å prestere bedre om dette ikke skal bli en veldig tøff sesong, sier Jesper Mathisen, som før sesongen trodde Lars Bohinens lag kom til å ende midt på tabellen.

TUNG START: Lars Bohinen og Aalesund har tapt begge kampene stort i sesongstarten. Aalesund var suverene i Obos-ligaen forrige sesong. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Forrige runde gikk også Haugesund på et stortap med 1-6 for Bodø/Glimt. Fjorårets cupfinalist jakter på sesongens første poeng mot høytflyvende Kristiansund onsdag kveld.

– Glimt kunne også vunnet mer om de hadde giddet mer og ikke begynte å showe og ta foten av gasspedalen. Haugesunds stall og lag ser solid ut på papiret, men de har vært veldig, veldig svake i de to første kampene. De kan ikke gå å vente på at Ibrahima Wadji skal komme tilbake i midten av juli. De må skaffe seg poeng før den tid. Jeg trodde Haugesund skulle være med på øvre halvdel, og det kan de fortsatt klare, men åpningen har vært veldig skuffende, sier Mathisen.

Sarpsborg-optimismen forsvinner

I tillegg til Aalesund, Viking og Haugesund, står også Odd og Sarpsborg 08 uten poeng etter to serierunder. Jesper Mathisen er ikke overrasket over at Odd ser ut til å få en vanskelig sesong.

Optimismen var langt større i Sarpsborg etter å ha fått inn Mikael Stahre som hovedtrener og smadret Start 4-0 i generalprøven.

INGEN DRØMMESTART: Mikael Stahre er ny Sarpsborg-trener, men står uten poeng etter de to første kampene. Foto: Christoffer Andersen / NTB scanpix

– Det er mange som ble lurt av at Start ble feid av banen før det startet, en ny trener og en spillerstall som egentlig har mange gode spillere. De har slitt med å få ut potensialet sitt. Nå er mye av optimismen borte. De har en nøkkelkamp mot Strømsgodset på torsdag som jeg tror de klarer å vinne. De har Glimt borte i neste, så klarer de ikke å vinne den, har de plutselig satt seg i en vanskelig situasjon, påpeker Mathisen.

Sarpsborg kjempet mot nedrykk forrige sesong, og i 2018 hadde de en forferdelig høstsesong i serien mens de deltok i Europaligaen.

– De har vært svake i Eliteserien i lang, lang tid. De har ny trener og formasjon, men det er så mange av spillerne som har vært med på alle kampene med flere dårlige opplevelser, så selvtilliten er nok ikke helt på topp. Det er uansett et såpass godt lag at de bør plukke greit med poeng fremover, sier han.