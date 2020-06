Skøyteprinsesse ble vraket før OL – nå blir hun pornostjerne

– Jeg var redd for å ende opp som en gammel jomfru, sier tidligere Team USA-stjerne Melissa Bulanhagui (29) etter karrierebyttet fra kunstløp til pornofilmer.

Amerikansk-filippinske Melissa Bulanhagui (29) har vunnet en rekke internasjonale priser som kunstløputøver, og var på Team USA fra 2005 til 2010.

I en podcast med pornoveteranen Asa Akira (34) avslører 29-åringen at hun nå satser på en helt annen karriere.

Under kallenavnet «Jada Kai» satser hun nå alt på en karriere i pornobransjen.

Fryktet fordømmelse

I podcasten, som tilhører pornonettstedet Pornhub, sier Bulanhagui at hun som barn og ungdom «alltid» var på trening, og at hun konstant ble passet på av sine strenge foreldre.

Etter videregående fikk hun helt andre interesser enn kunstløp.

– Jeg ble ei kåt jente, og jeg var livredd for å bli en gammel jomfru. Så jeg kom i kontakt med mine slutty røtter. Det var vanskelig for meg, fordi jeg følte at folk ville dømme meg, siden kunstløp er en superkonservativ sport og miljøet er så lite, sier hun.

Videre forteller hun at hun har brukt «hele» livet sitt på å stå på skøyter.

– Jeg vokste opp på skøyter, og foreldrene mine var super-asiatiske og dyttet meg inn i sporten. Jeg gjorde supersuksess fra jeg var 14 til jeg startet på college. Så byttet jeg til Filippinenes landslag i 2011, og konkurrerte for dem i to år, sier hun.

Vraket før Sotsji

Videre forteller hun at hun like før OL i Sotsji i 2014 helt mistet interessen for sporten.

Hun følte at hun ble brukt mer og mer som trener for de yngre utøverne, og at hun ikke lenger ble dyttet frem som landslagets store stjerne.

– Jeg vant nasjonale konkurranser, og OL-kvalifikasjonsrundene var like rundt hjørnet. Da jeg spurte laget om å søke, sa de: «Åh, vi skal sende juniormesteren i stedet». Jeg hadde ofret alt, og var god, sier hun.

Oppdaget webkamera

29-åringen sier at hun dro til Colorado, hvor hun jobbet som bartender en stund. Deretter dro hun til California og bosatte seg der.

Uten jobb og uten venner, begynte hun å kjede seg. Hun begynte å se på porno, og oppdaget webkamera-verdenen.

For to år siden bestemte hun seg for å prøve å spille inn porno på webkameraer.

– Jeg så dokumentarer om det, så jeg prøvde det - og tjente 2000 kroner den første gangen, sier hun.

Vil ha full kontroll

Hun fikk mersmak, og fikk kjapt et tilbud fra pornogiganten Reality Kings.

Hun spilte inn tre scener for dem, og hun er nå tilknyttet det kjente pornomodell-agenturet Spiegler Girls.

– Jeg liker best å lage mitt eget innhold, så har jeg mer kontroll over alt, sier hun.