Fotballryktene: – Mourinho er ikke på talefot med stjernespiller

Forholdet mellom Tottenham-manager José Mourinho og klubbens dyreste spiller, Tanguy Ndombélé, er på frysepunktet, melder Telefoot.

Under et møte denne uken skal den franske midtbanespilleren ha gitt Mourinho beskjed om at han ikke lenger ønsker å spille under ham. Det skal ha ført til at Mourinho og Ndombélé ikke lenger snakker sammen.

Ndombélé var tidenes dyreste Tottenham-spiller da han kom fra Lyon for nesten 600 millioner kroner før denne sesongen.

Flere spillere skal ha forsøkt å få Mourinho og Ndombélé til å rense luften, men foreløpig uten hell. Den tidligere Lyon-spilleren satt på benken i hele Tottenhams 2-0-seier over West Ham tirsdag. Ndombélé fikk heller ikke spilletid i fredagens 1-1-kamp mot Manchester United.

På pressekonferansen etter West Ham-kampen tirsdag kveld nektet imidlertid Mourinho for at rapportene fra Frankrike stemmer. Mourinho kom tidlig skjevt ut med Ndombélé. Etter en kamp mot Burnley i starten av mars valgte portugiseren å slakte spilleren sin i intervjuet etter kampen.

Leicester har kommet til enighet med den portugisiske midtbanespilleren William Carvalho om de personlige betingelsene, skriver Marca. Nå må bare Leicester bli enig med Real Betis om en overgangssum.

Juventus skal ifølge Sky Sports ha fått et bud på nesten 860 millioner kroner på Barcelona-spiller Arthur akseptert. Torino-klubben er imidlertid avhengig av å overbevise Arthur om at fremtiden ligger i Italia. Juventus-trener Maurizio Sarri ønsker å bygge laget rundt brasilianeren på samme måte som han gjorde med Jorginho i både Napoli og Chelsea.

ESPN rapporterer at Arsenal ønsker å hente høyreback Cédric Soares på permanent basis denne sommeren. Portugiseren er på lån fra Southampton denne sesongen.

Tidligere Liverpool- og West Ham-angriper Andy Carroll ser ut til å få en ettårsforlengelse med Newcastle, melder Chronicle Live.

Den 19 år gamle Manchester United-spilleren Dion McGhee er en interessant mann for West Ham, Rangers og AZ Alkmaar, ifølge Manchester Evening News.