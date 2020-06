Fransk politi granskes etter at mann døde etter å ha blitt kvalt under pågripelse

Fransk politi er under lupen etter at en 42-åring døde kort tid etter at han ble pågrepet i januar. «Jeg blir kvalt», sier mannen i videoklipp fra hendelsen.

Cedric Chouviat (42) jobbet som varebilsjåfør og ble stanset i en trafikkontroll ved Eiffeltårnet i Paris, hvorpå det brøt ut en opphetet krangel mellom ham og politibetjentene.

Denne uken dukket det opp videoklipp fra hendelsen som viser at 42-åringen sier han blir kvalt sju ganger mens han blir holdt nede av flere politifolk. Etterhvert slutter han å bevege på seg.

Familien til mannen, som hadde nordafrikansk opprinnelse, ber nå om at det iverksettes tiltak mot politivold. De krever blant annet et forbud mot kvelertak.

Politi i avhør

Da ambulansen kom til stedet, hadde Chouviat ingen puls. Han ble kjørt til sykehus, der han ble erklært død to dager senere.

I forrige uke ble fire politibetjenter tatt inn til avhør. De blir etterforsket for uaktsomt drap, men de har så langt verken blitt permittert eller ilagt noen disiplinærstraff.

– Vi forstår fortsatt ikke hvorfor de ikke er blitt suspendert, og vi forstår ikke hvorfor denne kvelertakteknikken fortsatt ikke er blitt forbudt, sa Chouviats datter Sofia på en pressekonferanse sammen med andre familiemedlemmer og flere advokater tirsdag.

– Vi ønsker en streng reaksjon fra president Emmanuel Macron, la hun til.

Protester

Frankrike har opplevd en rekke demonstrasjoner mot politivold og rasisme de siste ukene, i kjølvannet av Black Lives Matter-bevegelsens protester i USA.

– Frankrike er ikke USA, men Frankrike er i ferd med å bli som USA, sa William Bourdon, en av familiens advokater, på pressekonferansen.

Innenriksminister Christophe Castaner kunngjorde et forbud mot kvelertak i politiet tidligere i juni, men trakk forslaget tilbake som følge av sterke reaksjoner fra politiets fagforeninger, som også marsjerte i gatene for å forsvare seg mot kritikken.

En advokat som representerer de fire politifolkene, sier at de ikke hørte at Chouviat sa at han ble kvalt, at de ble svært lei seg da de fikk vite det under avhørene i forrige uke.

