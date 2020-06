Hagens nye planer bekymrer kona kraftig: – Hun vet ikke om jeg overlever

LESJA (TV 2): Carl I. Hagen tror mange savner «det gamle Frp». Han har planen klar for å gjenreise partiet og sier rett ut at liberalistiske verdier ikke hører hjemme i partiet.

TV 2 møter den mangeårige Frp-lederen i Lesja, hvor han og kona, Eli, ferierer i sommer. Hun vil ikke snakke om Hagens nye politiske motivasjon og mulige comeback på Stortinget.

FRP-PAR: Da Carl I. Hagen var partileder var alltid en støttespiller, men nå mener hun ektemannen er blitt for gammel. Foto: Mads Fremstad/ TV 2

– Eli synes jeg har vært der lenge nok. Hun ser at jeg er fylt 76 og vet ikke om jeg overlever en ny periode. Men hun innrømmer at hvis jeg bare skal gå hjemme og drive dank, så blir jeg håpløs å være i hus med, sier Hagen.

I dette intervjuet med TV 2 snakker Hagen rett fra levra om:

Siv Jensen, som han mener egentlig ikke ville ut av regjering.

At liberalistiske verdier ikke hører hjemme i partiet.

Hvordan partiet skal nå nye høyder.

Han antyder også at Frp ikke bør gi Erna Solberg flertall når regjeringen skal lage statsbudsjett til høsten.

– Mange savner det gamle, klarttalende og pågående Fremskrittspartiet med alternative løsninger, som ikke fremstår som et «Høyre light», sier Hagen.

Gang på gang har han varslet at hans politisk karrière nærmer seg slutten. Senest i 2018 varslet han at det var over som kandidat til Stortinget, men den tidligere Frp-lederen er nå igjen motivert.

– Det er forbausende hvor mange som ønsker meg på førsteplass i Oslo, sier Hagen til TV 2.

På Facebook har han spurt følgerne sine om han bør stille som tredjekandidat i Oslo Frp.

– Responsen er overveldende. Jeg har fått 1.700 kommentarer og de aller fleste er positive. Noen sier din gamle gubbe og tulling, og «nå må du slutte», men det var bare 10-15 stykker, sier Hagen.

PEKEFINGER: Hagen har fortsatt sterke meninger om partiets fremtid. Foto: Kristin Rønning

Nå vurderer han sterkt å stille som tredjekandidat i hovedstaden.

– Har du tenkt på at det kan være lurt å slippe til yngre krefter i Oslo Frp?

– Ja, det har jeg jo gjort tidligere. Det har vært flere yngre, men det er et voldsomt press på at noen over 70 bør være i Stortinget. Ikke bare unge jyplinger som tror de kan alt når de blir 30 år gamle. Vi trenger noen med erfaring, og jeg har mer erfaring enn de fleste, sier Hagen, som mistet plassen som vara da Frp gikk ut av regjering - og Siv Jensen kom tilbake på Stortinget.

Retningsvalg

Den tidligere Frp-lederen motiveres av det han mener er et kommende retningsvalg i Fremskrittspartiet.

– Vi skal være nasjonal-liberalistiske, sier han.

Han minner om det brutale landsmøtet i 1994, hvor han kvittet seg med en fløy i partiet og utelukker ikke at det kan skje igjen.

– Frps liberalisme er økonomisk politikk - ikke verdier. Det er Venstre som står for de liberale verdiene, og de hører ikke hjemme i Frp. Jeg vil heller gå i retningen av nasjonalkonservatisme enn den ytterliggående liberalismen, sier Hagen og advarer mot «ytterliggående liberalisme»:

– Det tok vi et oppgjør med på Bolkesjø i 1994.

DRAMA: På landsmøtet på Bolkesjø tok Hagen et oppgjør med liberalistene. Foto: Bjørn-owe Holmberg

Det ideologiske oppgjøret mellom liberalistene på den ene siden og de konservative og populistiske på den andre fikk sitt definitive utbrudd under landsmøtet på Bolkesjø – senere omtalt som «Dolkesjø» – i 1994.

Han utelukker ikke en liknende splittelse i fremtiden.

– Jeg håper det ikke skjer, sier Hagen.

– Men du tror det kommer?

– Jeg håper vi slipper og at partiets ledelse tar lærdom at regjeringsdeltakelsen ikke var en suksess. Vi var et parti på et par og tyve prosent, nå er vi på ti og er halvert. Jeg sier på fleip at jeg overtok et parti på 0,7 prosent og ga det til Siv Jensen på over 30 prosent.

Grasrotoppgjør

Da Frp forlot regjeringen i januar var ikke det planen til Siv Jensen og partiledelsen, ifølge Hagen.

– Det var grasrotoppgjør. Det var ikke partiledelsen som ønsket å gå ut av regjering, men når de skjønte frustrasjonen og Siv Jensen skjønte det, tok hun lederrollen og gikk ut av regjering på en god måte. Men det var ikke hennes plan til å begynne med, sier Hagen.

– Hvordan synes du det har gått etter dere gikk ut av regjering?

– Jeg synes vi raskere skulle stemt for det vi er for og mot det vi er mot, også forslag fra ander partier. Vi burde være mindre fremtredende som lojalt støtteparti for en mindretallsregjering. Til høsten må vi ha store gjennomslag for å overhodet tenke på å lage en avtale om budsjett.

Hagen antyder at Frp sterkt bør vurdere å ikke gi Solberg flertall for statsbudsjettet.

Listhaug-fan

Hagen har aldri lagt skjul på at han er en stor tilhenger av Frp-nestleder Sylvi Listhaug. Nå sier han at han gjerne skulle sett målinger på hvem som var mest populær av Jensen og Listhaug.

– Hvis du bare tenkte oppslutning, ville det vært interessant med noen målinger og se på det. Det er mange som ønsker at vi tar en lederrolle og setter Norges interesser først, sier Hagen.

LEDER-DUO:. Ledelsen i Frp med Siv Jensen og Sylvi Listhaug Foto: Terje Pedersen

– Siv Jensen hadde den vanskelige jobben med å være i underutvalget i regjering sammen med partilederne, og dermed forsvare regjeringens politikk. Da druknet partilederens mulighet til å forsvare Frps politikk, og i så måte ville Listhaug i større grad kunne forsvare og stå for Frps politikk.

Siv Jensen ønsker ikke å kommentere utspillene og påstandene til Hagen.

Hagen sier han vil fronte motstand mot «klimagalskapen», kjempe for lavere avgifter, strengere innvandringspolitikk og være mot vindmøller.

– Men i Frp-ledelsen og stortingsgruppa tror jo de fleste på menneskeskapte klimaendringer?

– Ja, de sier det, men jeg tror flere sier noe de ikke selv mener. Når Kina og India bygger ut kullkraftverk, så er det meningsløst at vi med lave utslipp skal øke avgiftene for folk flest.

– Tror du Siv Jensen ønsker deg i stortingsgruppa?

– Det overlater jeg til andre å spørre om. Jeg skulle ønske og håpe at hun så på det som en positiv styrking av stortingsgruppen. Det er ikke partiledelsen som bestemmer nominasjonen i Oslo, sier Hagen.

Den endelig avgjørelsen tar Hagen i slutten av juli. Da må han svare nominasjonskomiteen - som han inntil videre leder - om han satser mot Stortinget i 2021.