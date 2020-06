FBI: Hengeløkke i garasje var ikke hatkriminalitet

Søndag ettermiddag fant en ansatt ved Richard Petty Motorsports et tau som var hengt opp og formet som en hengeløkke i garasjen til lag 43 ved Talladega Superspeedway. En av sjåførene som brukte garasjen var Nascar-sjåfør Bubba Wallace (26), som er den eneste afroamerikanske utøveren i Nascar.

Han har den siste tiden brukt sin stemme og status til å kjempe mot rasisme i USA, og var ifølge ABC News en sentral stemme i debatten som sørget for at Nascar bannlyste bruk av sørstatsflagget ved deres arrangement.

I etterkant av hengeløkkefunnet har Wallce, som tolket dette som en rasistisk handling, oppfordret til at saken måtte etterforskes.

FBI-etterforskning

Sent tirsdag kveld skriver Nascar i en uttalelse at FBI har konkludert med at hengeløkken ikke virker å være rasistisk motivert, og at den nok har hengt der i lang tid, til og med før Wallace og lag 43 inntok garasjen.

– FBI har fullført sin etterforsking ved Talladega Superspeedway og har kommet frem til at Bubba Wallace ikke var mål for hatkriminalitet. I sin rapport konkluderer FBI at tauet som var formet som en hengeløkke hadde stått der siden sist høst. Dette var åpenbart lenge før lagets ankomst og tildelingen av garasje, skriver Nascar i en uttalelse på Twitter.

Ifølge ESPN har hengeløkken vært i garasje nummer 4 siden 2019.

– Vi setter pris på FBIs raske og grundige etterforskning, og vi er glade for at dette ikke var gjort med vilje, og som en rasistisk handling mot Bubba. Vi står fast ved vårt mål om å sørge for et inkluderende miljø for alle som elsker racing, skriver de videre.