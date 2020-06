Kane svarte på kritikken i London-derby: – Ikke mange i verden som er bedre enn Kane der

Harry Kane (26) svarte på kritkken – avgjorde London-derbyet i sin 200 kamp for Tottenham.

Tottenham - West Ham (0-0) 2-0

Totteham tok tre viktige poeng i London-derbyet mot West Ham tirsdag kveld.

Harry Kane punkterte kampen med sin 2-0-scoring etter 82 minutter. Den engelske spissen kom alene med keeper Lukasz Fabianski og gjorde ingen feil.

– Her er det ikke mange i verden som er bedre enn Harry Kane. Der så hvert fall ikke Kane rusten ut, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen fra kommentatorplass.

På en corner etter 63 minutter kunne Tottenham takke West Ham-spiller Tomas Soucek – som ikke klarte å samle beina – for 1-0-ledelse. Midtbanespilleren ble tatt på senga da ballen ramlet ned i beina hans.

– Han står der uforberedt og roter ballen inn i eget nett. Det er klønete, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Vertene tok tidlig kommando i kampen mot et dyptliggende West Ham-lag.

VAR-annullering

Like før pause trodde Heung-min Son at han sendte vertene i ledelsen. Men etter en liten VAR-sjekk viste det seg at sørkoreaneren var marginalt i offside.

– Det er riktig avgjørelse, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre i studio.

Harry Kane var på hugget fra start, og fikk store muligheter til å sende vertene i ledelsen ved flere anledninger. Men stod målløs etter at timen var spilt.

Men 26-åringen, som Tottenham-manager José Mourinho forsvarte tidligere i uka, fikk vist hva han er god for.

I andre omgang fikk gjestene en gedigen mulighet til å ta en ufortjent ledelse. Pablo Fornals fikk stå helt alene i Tottenhams 16-meter, men klarte fra ca. syv meters hold å sette ballen utenfor.

Tottenham var så å si avhengig av poeng i London-derbyet mot West Ham, for å kunne være med i kampen om Champions League-plass.

Spurs ligger på en foreløpig 7. plass med 45 poeng – med ett poeng opp til Manchester United på 5. plass, mens West Ham befinner over nedrykksstreken med bedre målforskjell enn Bournemouth.

