15 slått i hjel etter vindkraftkrangel

Ifølge nyhetsbyåret AP er minst 15 personer blitt funnet døde i etterkant av voldshendelser i San Mateo del Mar i den mexikanske delstaten Oaxaca i helgen.

Ifølge nyhetsbyrået knyttes dødsfallene til en langvarig konflikt over utbygging av vindkraft i området, en konflikt som strekker seg tilbake til 2012. Ifølge de lokale myndighetene er det 13 menn og to kvinner som er funnet døde. Personene skal ha blitt slått i hjel med steiner og sementblokker, og flere skal være både brent og blitt utsatt for tortur.

Nå sender myndighetene store styrker og flere etteforskere til til åstedet.

Anklager borgermesteren

The Guardian skriver at myndighetene anklager seks personer med støtte fra en lokal gjengleder å stå bak. Representanter for vindkraftmotstanderne hevder på sin side at den lokale borgermesterens folk overfalt dem ved en kontrollpost etablert i sammenheng med koronaviruset, og at det ble åpnet ild mot dem. Ifølge motstanderne ble flere personer skutt, men de oppgir ikke antall skadde overfor nyhetsbyrået.

Nyhetsbyrået og de lokale myndighetene går ikke i detalj på hvem som er drept. Hvorvidt det ble brukt skytevåpen er under etterforskning.

Langvarig konflikt

Drapene ble kjent samme dag som minister for offentlig helse, Alfonso Durazo, skrøt av hvor trygg regionen var.

– Sør-Øst i landet gir spesielt de beste resultatene når det gjelder trygg offentlighet, som ikke er lett andre steder. Kriminelle handlinger skjer langt sjeldnere, og er mye mindre alvorlig enn i resten av landet, uttalte han.

Nå sender myndighetene nasjonalgarden til å bistå etterforskerne i regionen.

Ifølge AP er området hvor volden skjedde preget av åpent landskap, og har en kyst med mye vind, og en del av lokalbefolkningen, som for det meste består av urbefolkning, har havnet i bitter konflikt med vindkraftprosjektet. De mener utbyggingen vil skade deres mulighet for fiske og landbruk. Så langt har motstanderne greid å stoppe utbyggingen, skriver nyhetsbyrået.