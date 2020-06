Sier han ble rystet av Floyd-videoen – nå er han selv siktet i lignende sak

Tirsdag blir Rayshard Brooks gravlagt ved Ebenezer Baptist Church i den amerikanske byen Atlanta i delstaten Georgia, skriver The Atlanta Journal-Constitution. Han ble 27 år gammel.

– Vi har enda en svart mann som er drept uten mål og mening, uttalte pastor Jessica Derise under en offentlig minnestund mandag.

12. juni ble han skutt og drept av en nå drapssiktet politibetjent ved en Wendy's-restaurant i sentrum av byen. Dødsfallet skapte store protester i delstaten og i store deler av USA.

Siktet politimann forteller

Nå forteller den andre politimannen som var involvert, Devin Brosnan (26), sin historie til avisa. Han sier at han var rystet da han så videoen av den fatale pågripelsen av George Floyd i Minneapolis i slutten av mai. En av de fire politimennene som deltok i pågripelsen av Floyd er nå siktet for forsettlig drap, mens tre andre er siktet for medvirkning til drap.

– Det jeg så var det motsatte av det jeg vil at folk skal tenke om meg og mitt yrke, sier Brosnan om Floyd-saken, som har skapt store demonstrasjoner verden over.

Brosnan uttaler at han aldri hadde sett for seg at han selv ville bli involvert i en lignende sak.

Siktet for grov vold

Ifølge politiet rykket Brosnan og den andre politimannen ut etter melding om at en mann sov i en bil ved bestillingsvinduet til restauranten, og at den blokkerte trafikken. Brooks forsøkte å rømme i etterkant av en alkoholtest, og ble skutt da han forsøkte å flykte. I et basketak like i forkant av dette tok Brooks et elektrosjokkvåpen fra Brosnan. Til The Atlanta Journal-Constitution forteller betjenten at han fikk en hjernerystelse i et fall da dette skjedde. Han sier han som følge av fallet ikke fikk med seg skuttløsningen. Brooks ble skutt to ganger i ryggen. Et tredje skudd traff en bil i nærheten.

Brosnan er nå siktet for grov vold som følge av at han satte foten sin på Brooks etter at han ble skutt, samt for å ikke hjelpe ham i tide.

– Jeg hørte skudd. Jeg visste at han fortsatt hadde elektrosjokkvåpenet mitt, og jeg visste at det var en folkemengde der. Da trenger du å sørge for at alle er trygge før du gjør noe annet, sier 26-åringen.

Han sier han reagerte på instinkt, og tok foten bort da han skjønte at Brooks ikke kunne gjøre motstand.

– Jeg forsøkte ikke på noen som helst måte å skade ham, sier han videre.

– Tragedie

Brosnan er midlertidig permittert fra jobben, og er ute av arresten etter å ha betalt over 474.000 kroner i kausjon.

BEGRAVELSE: Tirsdag ble Rayshard Brooks gravlagt i Atlanta. Foto: Ron Harris

– Det er en tragedie. Ved dags ende mistet en person livet. Det er hjerteskjærende. En ønsker aldri at noen skal dø. Jeg kan ikke forestille meg hva familien gjennomgår, sier Brosnan.

Samtidig sier han at han ikke hadde gjort noe annerledes om han hadde kommet i samme situasjon igjen.

Som følge av Brooks dødsfall har byens politisjef, Erika Shields, trukket seg fra stillingen sin. Det var store demonstrasjoner de fem dagene fra Brooks ble drept til distriktsadvokaten siktet politimennene.

Politimannen som skjøt Brooks er fortsatt fengslet. Bilder fra pågripelsen viser han stå oppå Brooks etter at han ble skutt. The Washington Post har tidligere skrevet at han i verste fall risikerer dødsstraff.