Dommer beordrer presidenten til å bruke munnbind

Brasil har utviklet seg til å bli et av de hardest rammede landene av koronaviruset i verden, og har tirsdag registrert over 1,1 millioner smittetilfeller og 51.000 dødsfall, ifølge oversikten til Johns Hopkins University.

Presidenten skeptisk

Eksperter har gjentatte ganger advart om at antallet døde og smittede kan være langt høyere.

Kun USA har ifølge universitetets oversikt flere dødsfall og smittetilfeller. Landets president Jair Bolsonaro har hele tiden vært skeptisk til viruset, og har skapt overskrifter verden over for å sammenligne covid-19 med en liten influensa og for å gjentatte ganger motsette seg og protestere mot smittevernstiltakene til landets guvernører.

Kan få dagbøter

Ifølge The Guardian har en dommer nå beordret Bolsonaro til å endre sin «i beste fall respektløse» oppførsel, og må fremover bruke munnbind når han viser seg blant folk i byen Brasília. Han argumenterer at presidenten ikke er hevet over loven i regionen der hovedstaden ligger, og at han vil få en daglig bot på omtrent 3900 kroner om han fortsetter å bryte myndighetenes retningslinjer. Å bruke munnbind har vært påbudt i landet siden slutten av april.

– Republikkens president må ta alle nødvendige grep for å unngå å spre covid-19, både for å beskytte sin egen helse og dem i hans nærhet, skriver dommer Renato Coelho Borelli, ifølge avisa Estado de São Paulo.

Dommeren skriver videre at det er irrelevant hvorvidt det medisinske miljøet er samstemte i om munnbind er en effektiv måte å hindre spredning på.

– Det er i beste fall respektløst å møte offentligheten uten å bruke munnbind, og å sette andre i fare, skriver dommeren.

Borelli viser til at det sirkulerer mange bilder av Bolsonaro på nett som viser han gjøre åpenbare brudd på koronatiltakene i landet.

Ifølge The Guardian har Bolsonaro så langt ikke kommentert dommen.