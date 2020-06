Barn og ungdom kan drive full idrettsaktivitet fra 1. august

Det er klart etter et møte mellom idrettspresident Berit Kjøll og kulturminister Abid Raja (V) tirsdag. Regellettelsen gjelder for dem som er 19 år eller yngre, og de kan konkurrere mot andre fra samme idrettskrets.

«Fra 1. august gis det unntak fra avstandskravet i covid-19-forskriften ved gjennomføring av konkurranser der alle deltakerne er under 20 år og aktiviteten ikke kan utføres som normalt dersom en skal overholde avstandskravet til enhver tid. Åpningen forutsetter at smittesituasjonen på det tidspunktet tillater det», skriver Kulturdepartementet i en pressemelding.

Meldingen sier ingenting om breddefotballen, som Flint-trener John Arne Riise har gått hardt ut og krevd må få kunne spille tidligere enn 1. september.

I barne- og ungdomsidretten har man kunnet trene med fysisk kontakt fra 1. juni. Opprinnelig var 1. september formidlet som dato for oppstart av kamp- og konkurranseaktivitet, men dette framskyndes nå i én måned.

– En klok vurdering

TV 2 Sportens kommentator, Gro Hammersen-Edin, mener det var riktig å gi barne - og ungdomsidretten klarsignal fra 1. august.

– Jeg har hele tiden vært svært opptatt av at barn og unge skal prioriteres i den gradvise gjenåpningen av samfunnet. Etter mitt syn er dette en strålende nyhet. Jeg synes det er en klok vurdering, sier Hammerseng-Edin.

Hun mener også at det vil gi en positiv effekt for trenere som ønsker å beholde begeistringen og motivasjonen oppe blant spillerne.

Gro Hammerseng-Edin mener gjenåpning fra 1. august var en klok vurdering.. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2 Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Det blir langt enklere å skape et attraktivt tilbud. Bekymringen for frafall vil minske. Mange familier vil oppleve en lettelse fordi de slipper å forklare barn og unge at de ikke kan drive idretten sin på vanlig måte når de egentlig ikke selv forstår helt hvorfor. Det blir lettere å opprettholde motivasjonen og interesse når barn og unge får drive med det de synes er mest moro.

Styreleder i Grorud IL synes det er bra at de åpner opp – samtidig vil han ha full åpning av breddefotballen.

– Nå er det noen få som sitter igjen som ikke får spille fotball. Det synes jeg er synd. Jeg synes de burde åpnet alt og sett hvordan det går, sier Pedersen til TV 2.

– Hvis det skal være vits for voksne, så mener jeg det skal være oppstart 1. august for alle. Vi håper på det. Det blir vanskelig å få til noe seriespill hvis de ikke åpner 1.august. Det blir mange mosjonister som kommer til å være et år uten aktivitet, og det blir vanskelig å få dem tilbake. Men det er utrolig positivt at de starter med de unge, konstaterer Pedersen.

Daglig leder i Grorud IL, Richard Pedersen, håper de skal åpne for alle innen 1. august.. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Kjøll jubler

Idrettspresident Berit Kjøll hadde tirsdag møte med kulturminister Abid Raja (V), der hun kom med krav om en større åpning for aktivitet for barn og unge.

– Regjeringens beslutning er utrolig viktig og en sann lettelse for alle barn, unge og for hele idrettsbevegelsen. Det er en klok beslutning og vil bidra til å redusere risikoen for frafall i barne- og ungdomsidretten. Nå har våre unge utøvere virkelig noe å se fram til etter fellesferien, sier Kjøll.

Mange har vært bekymret for frafall i barneidretten ettersom det ikke har vært tillatt med kampaktivitet.

– Vi vet hvor viktig idrett er som møteplass og sosial arena for barn og unge over hele landet, og dette er nok et skritt i retning av normalisering i samfunnet. Det kan konkurreres innenfor grensene til de respektive idrettskretsene fra 1. august. Det betyr mye for mange, sier Abid Raja.