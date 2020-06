Megan Fox åpner opp om intervjuet: – Det er ikke hele sannheten

GOD KVELD NORGE (TV 2): Et gammelt intervjuklipp med Jimmy Kimmel (52) og Megan Fox (34) har gått viralt. Nå krever folk at programmet hans legges ned.

Skuespillerinnen snakker ut etter at et intervju med Jimmy Kimmel fra 2009 har gått viralt, hvor hun snakker om å ha blitt seksualisert som 15 åring i en Michael Bay film. Hvor på Kimmel svarer med en mannsjåvinistisk spøk.

Flere utenlandske medier blant annet TMZ har omtalt saken.

– Bay godkjente det, og de sa: «Du vet, Michael hun er 15 år gammel så du kan ikke ha en scene med hun med baren eller med en drink i hånden». Så hans svar på problemet var å ha meg dansende under en foss og bli klissvåt, fortalte hun til Kimmel i intervjuet og fortsatte:

– Jeg var 15 år, jeg gikk i tiende klasse. Så det er mikrokosmos på hvordan Bay tenker.

– Vel, det er mikrokosmos på hvordan alle våre hoder tenker, noen av oss har anstendighet til å undertykke de tankene og late som de ikke eksisterer, svarte han.

Kimmels spøk har ført til store reaksjoner og folk ber om at talkshowet hans skal bli kansellert under hasjtaggen #cancelkimmel, selv etter at han nylig annonserte at han tar resten av sommeren fri.

clip from 2009 where megan fox tells a story about michael bay sexualising her as a 15 y/o



the crowd laughs, and kimmel makes gross jokes



teen girls being preyed on by older men has never been taken seriously and still isn’t pic.twitter.com/t1rF80UTj1 — liz w 🧸 (@reservoird0gs) June 21, 2020

Kimmel var allerede under hardt vær og fikk stor kritikk på sosiale medier for et annet gammelt klipp som dukket opp. Hvor TV-verten medvirket i en sketsj hvor han kledde seg ut som «blackface». Folk har bedt han om å unnskylde seg eller i det miste anerkjenne at det var feil, i kjølevannet av Black lives matter-bevegelsen, noe han ikke har gjort.

Nylig kom det også frem at Kimmel gjorde en imitasjon av rap artisten Snoop Dogg i 1996 hvor han brukte N-ordet flittig. Dette har ført til reaksjoner og mange stiller spørmål om hvorfor han fremdeles skal være vert for Emmy-utdelingen, etter at Kevin Hart ikke var vert for Oscar-utdelingen på grunn av gamle homofobe tweets.

Ikke hele sannheten

I en lang post på Instagram har Fox uttrykket takknemlighet for all støtte hun har fått og for støtten til kvinner som opplever seksuell trakassering i bransjen, men hun ville få frem at ikke hele sannheten var ute.

Hun sier det har vært misforståelser knyttet til historien. I intervjuet med Kimmel forteller hun mange ting, men det er ikke alle som har sett hele klippet.

En Twitter-bruker startet et rykte om at da Fox var 15 år gammel måtte hun vaske bilen til Michael Bay kun iført en bikini for å lande rollen i filmen «Transformers», noe hun avfeier og forteller at hun var 19 eller 20 år gammel.

– Jeg jobbet, (meg som latet som jeg viste hvordan jeg holdt en skiftenøkkel), på en av Michaels Ferrarier under en av audition scenene, skrev hun på Instagram.

– Det var mange andre der og jeg var under ingen omstendigheter i ført upassende klesplagg, forsetter hun.

Forsvarer Bay

Hun forsvarer til og med Bay og Spielberg og skriver:

– Når det kommer til mine erfaringer med Michael og Steven for den saks skyld, så har jeg aldri vært angrepet eller jaktet på en seksuell måte.

Michael Bay har delt Fox sin instagrampost og lagt til et bilde som viser at hun er påkledd under audition.