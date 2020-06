Trump aviser at test-påstand var spøk – ekspertene hans sier de ikke er blitt bedt om å teste færre

USAs president sier at han ikke spøkte om at han ba myndighetene om å roe ned testingen. Men under en høring benekter ekspertene hans om å ha fått beskjed om dette.

Under valgkampmøtet i byen Tulsa i den amerikanske delstaten Oklahoma lørdag uttalte president Donald Trump at han gjerne kunne sett for seg at USA gjennomførte færre koronavirustester.

– Vi har gjennomført 25 millioner tester, det er 20 millioner mer enn noen andre, sa han da.

– Det er et tveegget sverd. Når du tester så mange, så kommer du til å få flere tilfeller. Så jeg sa til dem: 'Ro ned testene, vær så snill', fortsatte han.

– Halv million om dagen

I etterkant har flere representanter ved Det hvite hus, deriblant pressetalsperson Kayleigh McEnany og handelsrådgiver Peter Navarro, uttalt at Trump åpenbart spøkte i det som ble tolket som at presidenten hadde bedt myndighetene om å gjennomføre færre tester.

– Han har ikke bedt om at testingen trappes ned. Jeg vil faktisk poengtere at vi fortsetter å teste rundt en halv million om dagen. 1,8 milliarder dollar er investert for å øke testkapasiteten, og det å påstå at vi gjennomfører færre er ikke basert på fakta, uttalte McEnamy i etterkant av uttalelsen.

Ifølge Johns Hopkins University har USA så langt gjennomført 27,5 millioner tester.

– Det var en kommentar ment som spøk, uttalte McEnamy videre.

Under en høring i Kongressen tirsdag ettermiddag norsk tid uttalte smittevernsekspert ved Det hvite hus, Anthony Fauci, at det ikke stemte at de er blitt bedt av presidenten om å gjennomføre færre tester. Også direktør for Centers for Disease Control and Prevention, Robert R. Redfield, uttalte at de heller ikke har hørt noe om dette.

– Jeg spøker ikke

Men Trump selv uttaler at han ikke spøkte da han kom med uttalelsen.

– Jeg spøker ikke, uttalte han rett før han forlot den amerikanske hovedstaden for å besøke grensa til Mexico.

– Vi har det beste testopplegget i verden. Vi tester bedre enn noen andre, og testene våre er best i verden. Og vi har flest av dem. Siden vi har flere tester, har vi flere tilfeller, uttalte Trump ifølge The Washington Post.

Trump omtalte temaet på Twitter tidligere tirsdag.

– Antallet tilfeller i USA går opp fordi vi tester mer enn noen andre land, og øker hele tiden. Ved færre tester hadde vi vist færre tilfeller, skrev Trump da.

USA har så langt registrert over 2,3 millioner smittetilfeller og over 120.000 døde som følge av koronaviruset. Ifølge Jonhs Hopkins University er over 640.000 blitt friskmeldt i USA.