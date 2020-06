Derfor må fotballen vente: – Det er ikke den fysiske kontakten som er problemet

Tirsdag ble det åpnet for kampaktivitet i barneidretten fra 1. august. Det er klart etter et møte mellom idrettspresident Berit Kjøll og kulturminister Abid Raja (V) tirsdag. Regellettelsen gjelder for dem som er 19 år eller yngre, og de kan konkurrere mot andre fra samme idrettskrets.

Samtidig har det enda ikke kommet en avklaring på når breddefotballen gjenåpner.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener nemlig det er mer enn den fysiske kontakten på banen som gjør en oppstart problematisk.

– Vi er ikke bekymret over nærkontakten. Derfor er det også et unntak for det i forbindelse med trening i barneidretter. Det å åpne breddefotballen for fullt, med kamper og turneringer medfører også reiseaktivitet. At man står i kiosk-kø og at man er samlet flere i publikum. Nå har vi også en grense på 200 personer per arrangement. Alt dette vil til sammen øke kontakthyppigheten ganske mye, og det er det som er problemet. Ikke taklinger og kontakt på fotballbanen, sier Nakstad til TV 2, i et intervju som ble gjort før tirsdagens kunngjøring om at åpningen skyves frem til 1.august.

Ber om grønt lys for breddefotballen

Norges Fotballforbund ber regjeringen gi samme tillatelse til breddefotballen.

– Vi er glade for at barne- og ungdomsfotballen får starte opp med kamper fra 1. august, men det er veldig viktig også å få i gang breddefotballen for voksne, sier elitedirektør Lise Klaveness i NFF i forbindelse med framleggelse av en ny evalueringsrapport for den såkalte toppfotballpiloten.

Nakstad poengterer at en for tidlig oppstart kan få store konsekvenser.

– Konsekvensen om vi går for fort fram er at vi må stenge ned alt igjen. Det ønsker ingen. Det gjelder å finne en balanse og åpne opp sakte og kontrollert, slik at vi ikke får mer smitte i samfunnet. Nå er det veldig mye annet som også har åpnet, som øker risikoen for smittespredning. Men hvis dette fortsetter å gå bra, så er det ikke unaturlig at flere kan åpne på sikt, sier Nakstad.

Fotballpresident Terje Svendsen håper at jobben Norsk fotball har gjort med å ivareta smittevern skal hjelpe med en tidlig gjenåpning av breddefotballen.

– Vi både tror og håper at myndigheten viser oss tillit og snarlig åpner opp for hele norsk fotball, når vi får presentert våre grundige og gjennomarbeidede protokoller for dem i nær fremtid, sier Svendsen i en pressemelding fra NFF.

– I Danmark er vi i gang med å spille fotballkamper

I Danmark åpnet de allerede i mai for kontakttrening i breddeidretten. Morten Bredsgaard Randers Thomsen jobber som forsker for Syddansk Universitet. Han har forsket på hvor mye fysisk kontakt spillerne har i gjennomsnitt på treningsfeltet.

– Man må egentlig spørre virologene om hva risikoen er. Men her i Danmark er vi i gang med å spille fotballkamper – helt fra min egen sønn på ni år til proffene. Vi har undersøkt forskjellige banestørrelser og forskjellige antall spillere. Og det vi ser er at det er relativt liten kontakt og tid man er i kontakt med hverandre. Vi har brukt en sone på 1,5 meter rundt spillerne som utgangspunkt, sier Thomsen til TV 2.

– Via GPS-tracking har vi kunnet se hvor mye de er innenfor 1,5 meter av hverandre. I løpet av 60 minutters spill er det maks 115 sekunder man oppholder seg innenfor 1,5 meter av en annen. Når det gjelder fysisk kontakt, er det nede på 5-10 ganger i løpet av 60 sekunder. Og cirka en tredjedel av den kontakten er ansikt til ansikt.