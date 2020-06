Skrives ut etter hasteinnleggelse

Komiker Lisa Tønne (42) skrives ut fra Ullevål sykehus med 14 dagers åpen retur dersom formen hennes skulle endre seg og feberen kommer tilbake.

De siste åtte dagene har Tønne fått penicillin intravenøst fire ganger i døgnet ettersom hun fikk påvist en streptokokk-bakterie. Legene skal ha sagt at bakterien er ikke sett på mennesker før - kun på hester.

SKRIVES UT: Lisa Tønne skrives ut fra Ullevål sykehus. Foto: Marit Hommedal

Komikeren er storfornøyd med innsatsen til de ansatte på infeksjonsavdelingen på Ullevål sykehus.

– For en gjeng her oppe, de er helt rå! skriver Tønne i en tekstmelding til God kveld Norge.

Fremover skal komikeren ta det med ro hjemme.

– Nå får kroppen bare bruke den tiden den trenger til å komme seg tilbake til 110 «pærraprosent», etter tre uker med feberinfeksjon i blodbanen og hest under huden, sier 42-åringen.

Fikk telefon etter prøver

Det var i podkasten «Tusvik & Tønne» at komikeren delte den dramatiske nyheten, etter å ha vært dårlig i flere uker.

Først hadde hun vært hos legen for å ta noen prøver, så kom telefonen.

– Mandag kveld ringte Ullevål, fortalte Tønne i podkasten.

– Så sier legen «Vi har sett på blodkulturen din og funnet en bakterie», forklarer Tønne og sier at det aldri er et godt tegn når Ullevål ringer så sent på kvelden.

Tønne forklarer videre i podkasten at hun ble lettet over å få svar på hvorfor hun har følt seg så dårlig. Hun ble bedt om å komme på sykehuset samme kvelden.

Interesse for hest

Tønne driver mye med hest på fritiden, og i podkasten forteller hun at det er mye mulig bakterien stammer fra en tur i stallen.

– Jeg vasker hendene mine både før og etter jeg steller hestene, men det kan være jeg har pillet meg i nesen i mellomtiden der, forteller hun lattermild.

Hun forteller videre at det kan bli farlig dersom bakterien setter seg på hjerteklaffen.

– Jeg føler meg mye piggere nå, men det de er redde for er at de setter seg på hjerteklaffen. Da må jeg opereres, fortalte Tønne i podkasten da.