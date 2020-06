Holden: Har sendt «veldig interessant» tips til politiet

Etter at drapssiktede Tom Hagen utlovet en dusør på 10 millioner kroner til den som kan hjelpe ham med å finne kona, har hans forsvarer fått mange tips. Særlig ett tips er av stor interesse, mener forsvareren.

– Vi har fått et ikke ubetydelig antall tips, og alle er videresendt til politiet, sier forsvarer Svein Holden til TV 2.

Han forteller at han er i dialog med politiet om et konkret tips han fikk inn kort tid etter at han mandag i forrige uke utlovet en dusør på vegne at sin milliardærklient Tom Hagen.

Innholdet i tipset ønsker han ikke å kommentere.

– Det kan jeg ikke gå i detalj på akkurat nå, så det får vi komme tilbake til senere, sier Holden.

– Er dette helt ny informasjon i saken?

– Så vidt meg bekjent er dette ny informasjon, og fra vårt ståsted er det også viktig informasjon, sier han.

Politiadvokat Haris Hrenovica sier til TV 2 at han ikke vil kommentere innholdet i tipsene fra Holden.

SIKTET: Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone, men Eidsivating lagmannsrett mener at det ikke er skjellig grunn til å mistenke ham for dette. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Ingen garanti

To dager etter at Åsted Norge hadde en spesialsending på Lørenskog-saken, hadde Holden mottatt omkring 40 tips i saken.

Samtidig sier politiadvokat Hrenovica at politiet ikke har mottatt noen tips som vurderes som aktuelle å følge opp etter sendingen.

Politiet var raskt ute og kritiserte at Holden og Tom Hagen hadde valgt å gå ut med en dusør på den måten som de gjorde. Særlig to ting var problematisk for politiet:

At tipsene ikke skulle gå rett til politiet, men til Hagens egen forsvarsadvokat.

At Hagen kun utlovet en dusør for informasjon som kunne lede frem til at kona ble funnet, mens politiet stadig ønsker informasjon om alle aspekter ved saken.

KRITISK: Politiadvokat Haris Hrenovica gikk tidlig ut kritiserte måten dusøren var uformet på. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Vi har ingen garantier

Selv om Holden nå garanterer at alle tips han har mottatt, er sendt til politiet, mener Hrenovica at situasjonen er uheldig.

– All den tid det ikke er politiet selv som mottar disse tipsene, har vi ingen garantier, sier han.

– Så når Holden sier han har sendt alle tipsene, så stoler du ikke uforbeholdent på det?

– Så lenge det ikke er politiet som den direkte mottakeren av tips i sakens anledning, så har vi ingen garantier for at vi mottar alt, sier Hrenovica og påpeker at politiet har andre objektivitetshensyn å ivareta enn en forsvarer.

Nye undersøkelser

Tidligere har Tom Hagen og hans tre voksne barn, gjennom sine advokater, gitt klart uttrykk for en manglende tillit til politiets etterforskning av saken.

Holden sier likevel at Hagen har tillit til og forventer at politiet følger opp det konkrete tipset på en god måte.

Tirsdag innledet politiet nye undersøkelser på Tom Hagens hytte på Kvitfjell og ved familiehytta til Anne-Elisabeth Hagen på Biri i Gjøvik.

Til TV 2 sier Hrenovica at de søker både etter bevis og etter Anne-Elisabeth Hagen.

Politiadvokaten bekrefter at søkene gjøres på bakgrunn av konkret informasjon som politiet har fått etter at Tom Hagen ble pågrepet. I tillegg er dette første mulighet til å søke i området uten snø etter at det ble tatt ut siktelse i saken.

Tom Hagen er fremdeles siktet for drap eller medvirkning til drap på kona. Han nekter straffskyld.