Nytt vitne står frem: Mener at hun så Anne-Elisabeth i en rød BMW

Gro Eriksen var på vei hjem fra en tur i nærområdet i Brekkeveien i Ås, drøyt tre mil sør for Oslo.

Hun er nesten helt sikker på at det var 31. oktober i 2018.

I det hun skulle krysse veien utenfor huset sitt, la hun merke til en rødfarget bil som kom mot henne. Det satt to personer foran og en kvinne i baksetet.

– Jeg la merke til sjåføren. Han hadde maske på, eller en slags hette, slik at hele ansiktet var dekket, bortsett fra øynene og munnen. Jeg så ham rett i øynene, forteller hun.

SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien 4 i oktober i 2018. Fortsatt er hun ikke funnet. Foto: Politiet

Men det var synet av kvinnen i baksetet som gjorde sterkest inntrykk på Eriksen.

– Damen stirret veldig på meg, og jeg lurte på hvorfor hun gjorde det. Hun var blek, og jeg opplevde at hun hadde et alvorlig og desperat blikk. De øynene glemmer jeg ikke, forteller vitnet.

900 meter mellom

Gro Eriksen sier at hun ikke forsto hva hun hadde vært vitne til før hun satt hjemme i stuen sin og så TV 2-programmet «Åsted Norge» sist mandag.

I et innslag fortalte en kvinne som heter Irene at hun hadde sett en rød BMW X3 i Brekkeveien i Ås. Foran satt to menn, mens i baksetet satt en kvinne. Irene mente at damen i baksetet virket desperat, og hennes oppfatning er at hun er fastbundet.

– Hun beveget munnen sin som om hun sier «Hjelp meg!». Men jeg hørte ikke hva hun sa, fortalte Irene til «Åsted Norge».

Det er rundt 900 meter mellom Gro Eriksen og Irenes observasjoner.

Mens Irene meldte seg for politiet etter at forsvinningssaken ble kjent for offentligheten i januar, gikk Eriksen til politiet først etter å ha sett innslaget på «Åsted Norge». Hun er så langt ikke avhørt i saken.

«Herregud»

Eriksen forteller at hun har gjort flere ting for å verifisere at observasjonen hun gjorde fant sted den 31.10.2018, altså den dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

VITNE: Gro Eriksen forsto ikke hva hun skal ha vært vitne til før hun så «Åsted Norge» som fortalte om et annet vitne som hadde sett det samme som henne. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

Hun har blant annet gått inn på tur-app på telefonen sin. Den viser at hun gikk tur i dette området på dagtid den siste dagen i oktober i 2018.

Etter å ha sett et bilde av en rød BMW X3, mener hun å være sikker på at det var en slik bil hun så, blant annet på grunn av den massive grillen og lyktene.

– Da jeg så på «Åsted Norge» sa jeg høyt til mannen min: «Herregud, den bilen har jeg jo sett», forteller hun.

– Kan det ha vært noen andre enn Anne-Elisabeth Hagen du så?

– Jeg har veldig vondt for å tro det, blant annet på grunn hårfasongen, rødskjæret i håret og det bleke ansiktet.

– Veldig interessant

– Hvorfor kontaktet du ikke politiet da forsvinningen ble kjent i januar i 2019?

– Jeg hadde ikke i min villeste fantasi sett for meg at de kunne finne på å kjøre rundt her i Ås. Jeg koblet det ikke, sier Eriksen.

Politiet har tidligere uttalt at de har gjort flere etterforskningsskritt for å knytte en rød BMW X3 til Ås og til forsvinningen, men at de ikke har lyktes med det. Samtidig har de sagt at Irene, vitnet som sto frem på «Åsted Norge», fremstår som troverdig.

Politiadvokat Haris Hrenovica er påtaleansvarlig for Lørenskog-forsvinningen Han har tidligere opplyst at de ikke klart å knytte en rød BMW X3 til forsvinningen eller til Brekkeveien i Ås. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

At to ulike personer har gjort en observasjon av det de mener er Anne-Elisabeth Hagen, er svært interessant, mener drapssiktede Tom Hagens forsvarer.

– Jeg håper at politiet følger opp dette på en grundig måte, Svein Holden.

Kan endre bevisbildet

Det hittil siste sikre livstegnet fra Anne-Elisabeth Hagen er en telefonsamtale klokken 09.14 på forsvinningsdagen. BMW-observasjonene er gjort ved 12.30-tiden, altså flere timer senere.

Dersom observasjonene skulle vise seg å stemme, mener Svein Holden at kan det rokke ved politiets hovedteori: At Tom Hagen har drept eller medvirket til å drepe kona si.

FORSVARER: Svein Holden mener at observasjonen, hvis den stemmer, er egnet til å rokke ved politiets teorier. Han mener at BMW-en burde vært etterlyst. Foto: Terje Pedersen

– Denne bilen vil jo nærmest kunne bevise at vi står overfor en reell kidnapping og ikke et fingert drap, som politiet kaller det. Da sier det seg selv at det vil være usedvanlig viktig å få mer kunnskap om bilen.

– Hva er Tom Hagens reaksjon på disse observasjonene?

– Han synes det er svært interessant, og han håper at politiet gjør det de kan for å finne denne bilen, sier forsvareren.

Kaller det «polititabbe»

Bistandsadvokaten til Tom og Anne-Elisabeth Hagens tre barn, Ståle Kihle, er kritisk til at politiet ikke har etterlyst bilen i Ås.

– Det vil jeg karakterisere som en åpenbar tabbe fra politiets side. Det skulle de helt opplagt gjort. Det nye tipset viser hva som skjer når man går ut offentlig. Dette tipset kunne kommet i januar i 2019 i stedet for i slutten av juni 2020, sier Kihle, som frykter at det kan gå utover muligheten til å oppklare saken.

Forsvarer Holden slutter seg til Kihle.

– Jeg mener absolutt at bilen burde blitt etterlyst, sier han.

Derfor ble ikke bilen etterlyst

TV 2 har spurt politiadvokat Hrenovica om hvorfor den røde BMW-en aldri ble etterlyst.

– Politiet vurderer fortløpende i hvilken grad det kan være formålstjenlig å gå ut med etterlysninger og be publikum om hjelp. Erfaringsmessig er det slik at jo mer konkret etterlysningen kan være, desto større sannsynlighet er det for at vi får relevante tips. Etter en totalvurdering konkluderte vi med at vi ikke skulle gå ut til publikum med etterlysning av denne bilen.

Hrenovica sier at valget om å legge BMW-tipset til side bygger på en totalvurdering av det samlede etterforskningsmaterialet.

– Er Gro Eriksens observasjon interessant for politiet?

– Som tidligere formidlet er politiet alltid interessert å komme i kontakt med personer som mener å ha informasjon som er relevant for saken.