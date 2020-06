Spyttet og kastet flasker på betjeningen da de ikke kom med på ferga

To personer gikk til angrep på betjeningen da de ikke kom med på ferga.

Ansatte ved ferga i Horten måtte tilkalle politiet da to personer ble aggressive etter at de fikk beskjed om at de ikke kom med på ferga.

– Personene spyttet på betjeningen og kastet flasker, skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Hendelsen skjedde på Rustadbrygga i Horten. Politiet er på stedet og de to personene er anmeldt for forholdet.