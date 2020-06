Klæbo og Iversen med klar melding til Rosenborg: – Så ærlig må man være

Langrennsgutta er godt i gang med treningen før sesongen, selv om de ennå ikke vet hvor mange skirenn de skal gå i vinter.

Trønderne Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo følger fotballen, men lar seg ikke begeistre av Rosenborg, som har fått en trøblete start med kun ett poeng på de to første kampene.

– Jeg har mye tanker rundt RBK, det er klart, sier Emil Iversen til TV 2 etter en treningsøkt i Granåsen, onsdag formiddag.

– De har jo fått en dårlig start, og jeg er litt skuffet over holdningene de viser. Det virker som de er nervøse og det synes jeg er rart. De er Rosenborg, de burde bare glede seg til å møte lag på Lerkendal og kjøre over de, fortsetter Iversen. 28-åringen kommer med en klar oppfordring til Eirik Hornelands lag.

– Jeg har fortsatt troen. De må få opp selvtilliten. Frem med brystet og peis på, sier han.

Johannes Klæbo deler skuffelsen til landslagskollega Iversen.

– Rosenborg må opp i «ringan» og ta i et tak. Det skal bli hardt , så ærlig må man være, konkluderer Klæbo.

Rosenborg ligger på ellevteplass etter to runder, som følge av tap mot Molde og uavgjort mot Kristiansund.

Trener mot «vanlig» sesong

Det er ennå usikkert hvordan langrennssesongen kommer til å se ut. Sommerens store idrettsarrangementer er utsatt som følge av koronapandemien, og norsk fotball kom først i gang forrige uke, over to måneder forsinket og med et svært begrenset publikum.

Ski-VM skal etter planen gå i gang 23. februar 2021. Klæbo og Iversen forbereder seg på at alt går som planlagt.

– Jeg har bare planlagt at alt går som normalt. Hvis jeg ikke hører noe annet er det det jeg går utifra. Men så er jeg jo ikke helt blind, så jeg skjønner selvfølgelig at det kan bli gjort endringer, sier Iversen.

For han er VM 2021 den aller største motivasjonen.

– Har jeg et VM foran meg så er det det som er målet uansett. Gi meg en uke med VM i Tyskland, så er jeg motivert hver eneste dag frem til det. Jeg går for å ta medalje. Så lenge det ligger der fremme har jeg den gulroten jeg trenger.

Treningen fram mot VM har ifølge Klæbo gått som normalt, bortsett fra én ting.

– Jeg prøver å gjøre det samme som vi alltid pleier, bortsett fra høydetreningen. Det er jo det aspektet med usikkerhet knyttet til hvor mange renn vi skal gå, men jeg planlegger at vi skal gå alle sammen, sier 23-åringen.

– Kontrollen på han er lik null

Nordmennenes største konkurrent er Aleksandr Bolsjunov. Russeren vant fjorårets Tour de Ski og verdenscupen sammenlagt. På spørsmål om de norske langrennsløperne har kontroll på Bolsjunov, ler Iversen.

– Kontrollen på han er lik null. Men jeg regner med at han trener hardt. Det er han som er mannen å slå på distanse, sier han.

– Jeg har ingen formening om hvorfor han er så god, men han trener mye og har en kropp som tåler det. Jeg har så vidt sagt hei til fyren, så jeg vet ikke hva han holder på med borte i Russland.

Klæbo tror de norske løperne har noe å lære av Bolsjunov.

– Han har gått fra å være best i sprint til å være best på distanse, og var desidert den beste all-round løperen i fjor.

– Sånn som Bolsjunov går i klassisk, så gjør han utrolig mye riktig. Han er sterk og god teknisk. Vi har absolutt noe å plukke opp der, men man må også finne sin egen måte å gå på. Bolsjunov har definitivt gjort noe riktig, det ser man, konkluderer Klæbo.