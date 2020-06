Norsk motorsport er i stadig vekst, og mye har skjedd siden Martin Schanche herjet på rallycrossbanene på 70- og 80-tallet.

Akkurat nå investeres det store summer i et splitter nytt motorsport-anlegg på Dalane i Rogaland.

Målet er klart: Det nye anlegget skal bli det mest komplette i landet, og dermed overgå både Rudskogen Motorsenter, Vålerbanen og Arctic Circle Raceway.

– Dette skal bli en destinasjon, og Norges mest komplekse motorsportsarena. KNA Raceway bygger et anlegg som skal gi et unikt tilbud til Sør-Vest-landet. Dette vil løfte norsk motorsport på nasjonalt nivå, sier Hans Arve Pedersen, styreleder i KNA Raceway.

Det begynner å bli noen år siden Martin Schanche duellerte mot blant annet Kenneth Hansen (t.v). Her under rallycross-EM på Lyngåsbanen i 1998. Foto: Scanpix

Både bil, gokart, offroad og MC

Det nye anlegget i Rogaland blir en boltreplass for flere motorsportgrener, ikke bare asfaltracing.

Her blir det bane for både bil, gokart, radiostyrt bil, cross, motorsykkel, offroadkjøring og trail. I tillegg nærmer det seg signering for Norges første MX-hall, for innendørs trening med motorcross i vinterhalvåret.

På toppen av dette er det satt av plass for en fremtidig dragstripe. Dermed er det ingen tvil om at dette blir Norges mest komplette motorsport-anlegg.

– Vi har ambisjoner om at det skal kunne kjøres løp her i 2020. Det er mange som venter på dette anlegget og vi har allerede booket mesterskap, forteller Pedersen og legger til at både styret i KNA Raceway og andre ildsjeler jobber iherdig for at hele prosjektet skal realiseres.

Slik ser skissen over den nye motorsport-anlegget ut. Målet er at asfaltbanen skal være klar for test neste sommer.

Unik bane

Drømmen om å bygge et større motorsport-anlegg på Sør-Vestlandet går helt tilbake til 2003. Nå, 17 år senere, står endelig de første anleggsmaskinene på plass.

Selve racingbanen, som etter planen skal stå klar for test i juni 2021, er designet av APEX Circuit Design.

Hans Arve Pedersen er styreleder i KNA Raceway, og har vært engasjert i KNA Sokndal i mange år.

Den skal bygges med et tilhørende servicebygg og pit-garasjer. Banen er også designet og forhåndsgodkjent som en såkalt FIA grade 3-bane. Det betyr at den har ekstra høy sikkerhet for førere og tilskuere.

– Resultatet er en lengde på snaut 2,4 kilometer, 14 svinger og 23 meters høydeforskjell. Vi kjører moturs, og det er påstått en høyere gjennomsnittshastighet enn du får på Rudskogen, forteller Knut Christensen, som har vært delaktig i prosjektet siden 2015.

Som et moderne anlegg, stilles KNA Raceway overfor strenge krav til miljø. Det designes derfor et moderne overvannssystem for rensing av mikroplast.

– Vi er plassert mellom et av Nord-Europas største dagbrudd, en av Norges største vindparker og en populær skytebane. Vi kan dermed ønske alle på to og fire hjul som lager lyd velkommen når som helst. Anlegget er også direkte knyttet til en av hovedkraftlinjene, og blir en av svært få baner som kan lade den fremtidige el-motorsporten, med norskprodusert strøm, legger Christensen til.

Den kommende asfaltbanen blir snaut 2,4 kilometer lang. Illustrasjonsfoto fra Vålerbanen. (Foto: Scanpix)

119 millioner kroner

Selv om avstanden til naboene er så stor at støy ikke blir et problem, mener styreleder i KNA Raceway at banen likevel er plassert sentralt.

– Med en drøy time fra Stavanger, og litt over to timer fra Kristiansand, vil det bety en helt ny hverdag for mange motorsportutøvere på Sør- og Vestlandet. For å trene eller kjøre løp på en av de tre eksiterende asfalterte racingbanene i Norge i dag; Rudskogen, Våler eller Arctic Circle ved Mo i Rana, må man først tilbakelegge timevis på veien, forteller Arve Pedersen.

Petter Solberg er den første i verden som vinner VM-gull i to ulike bilsportgrener. Vi tipper Petter blir å se på denne kommende banen i Dalane, selv om 45-åringen har lagt opp som VM-fører. Foto: Scanpix.

Storsatsningen i Rogaland er ikke overraskende et kostbart prosjekt. Per i dag er det budsjettert investeringer på rundt 119 millioner kroner.

Her bidrar Sokndal kommune og Eigersund kommune med 5 prosent hver. Rogaland Fylkeskommune legger til 10 millioner, mens prosjektet setter Norgesrekord i spillemidler til motorsport – med en bevilgning på cirka 40 millioner.

– Også private investorer, som ønsker å løfte norsk motorsport, har bidratt med hele 14 millioner.

Det poengterer Knut Christensen, som ser frem til de første testene på den kommende asfaltbanen neste år.

– Dette blir ekstremt moro. Prosjektet vil bidra til å løfte norsk motorsport og interessen rundt. Det vil gjøre det enklere for talenter å utvikle seg, og ikke minst skal det være et samlingssted for ungdom som engasjerer seg i bil- og motorsport, avslutter Christensen.

Broom kommer naturligvis til å følge prosjektet videre – og vi gleder oss stort til å se det ferdig.

De første anleggsmaskinene har allerede ankommet anlegget, som er omkranset av en av Norges største vindparker.

