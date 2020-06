Vardys kone saksøker fotballfrue

Disputten mellom fotballfruene Rebekah Vardy og Coleen Rooney har over flere måneder vært skrevet om i engelske tabloider.

Det hele toppet seg da Rooneys kone, Coleen, i oktober i fjor anklaget Vardy for å ha lekket private Instagram-historier om henne til tabloidavisen The Sun.

Nå har Vardy bestemt seg for å saksøke Rooney. Begge fotballfruene må møte opp i Høyesterett etter alle påstandene om historiene som ble solgt til tabloidene.

Rooney hevdet at hun bevisst hadde lagt ut falske historier på sin personlige Instagram-konto for å finne ut hvem som lekket informasjon til The Sun. Det skriver The Telegraph.

Etter en fem måneder lang etterforskning påstod hun sensasjonelt at den skyldige var Instagram-kontoen som tilhørte Rebekah Vardy – Jamie Vardys kone.

Coleen Rooney har tidligere uttalt følgende på sin Twitter-profil:

«Nå vet jeg med sikkerhet hvilken konto/person disse historiene kom fra. Jeg har lagret og tatt screenshots av alle Instagram-historiene som viser at kun én person har sett dem. Det er.... Rebekah Vardys konto.»

Kort tid etter Rooneys offentlige anklager svarte Vardy på Instagram og benektet sin involvering. 38-åringen skal i ettertid ha lidd av alvorlige angstanfall.

«Som jeg akkurat sa til deg på telefonen skulle jeg ønsket at du hadde ringt meg hvis du trodde dette. Jeg har aldri sagt noe om deg, noe flere journalister kan gå god for. Hvis du trodde dette var det som skjedde kunne du fortalt det til meg. Da kunne jeg byttet passord for å se om det stoppet. I løpet av de siste årene har flere personer hatt tilgang til Instagram-kontoen min, og denne uken fant jeg ut at jeg fulgte folk som jeg ikke visste hvem er og som jeg aldri har fulgt selv. Jeg prøver ikke å være morsom, men jeg trenger ikke pengene. Hva ville jeg tjent på å selge historier om deg? Jeg likte deg godt, Coleen, og jeg er så skuffet over at du har valgt å gjøre dette. Spesielt siden jeg er høygravid. Jeg er forferdet over at jeg må benekte dette. Du burde ringt meg første gangen det skjedde»

Tvisten har etter hvert blitt kjent over store deler av verden og har blitt kalt Wagatha Christie-sagaen, skriver Sky Sports.