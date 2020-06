Ny statsadvokat i Hagen-saken – vil være «mer tilgjengelig»

Det bekrefter førstestatsadvokat i Oslo Lars Erik Alfheim, som sier at det ikke er uvanlig med aktorbytter.

– Det som var spesielt med Hagen-saken i forbindelse med pågripelsen og den påfølgende løslatelsen, var den voldsomme økningen i oppmerksomhet. Det ble en merkbart større belastning for både politiet og påtalemyndigheten.

– Vi hadde da et behov for å ha en statsadvokat som raskt kunne være tett på, sier Alfheim.

Hittil er det statsadvokat Kirsti Guttormsen som har vært ansvarlig for saken hos Oslo statsadvokatembeter. Hun har de senere årene ført flere tyngre straffesaker for retten, blant annet innenfor gjengmiljøet i Oslo.

Vil være mer tilgjengelig

Det er tidligere kjent at politiet ønsket å pågripe Tom Hagen på nytt rett etter at han ble løslatt av Eidsivating lagmannsrett, som mente at det ikke var grunnlag til å mistenke ham for drapet på kona.

Da gikk statsadvokat Kirsti Guttormsen inn og stoppet pågripelsen.

Mannen som nå tar over, Erik Marthinussen, ble utnevnt til statsadvokat Oslo i statsråd 1. november 2019 – ett år og en dag etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien 4.

Før dette jobbet han som statsadvokat i Økokrim.

Alfheim understreker at det er politiet som etterforsker saken, uavhengig av om saken ender med tiltale eller henleggelse.

– Det viktigste nå var raskt å få inn en med kapasitet til å bruke tid på saken. Vi ønsket å være mer tilgjengelig, sier Alfheim.

Nye undersøkelser

Politiadvokat Haris Hrenovica, som leder politiets arbeid i Hagen-saken i Øst politidistrikt, har følgende kommentar:

– Vi forholder oss til den statsadvokaten som til enhver tid er på saken. Vi har ingen ytterligere kommentarer utover det.

Tirsdag ble det kjent at politiet igjen har sperret av hytta til Tom Hagen på Kvitfjell. De ønsker også å undersøke rundt Anne-Elisabeth Hagens familiehytte på Biri i Innlandet.

– På eiendommene skal politiet i hovedsak gjøre undersøkelser av uteområder som ikke har latt seg gjennomføre tidligere, blant annet på grunn av snø og tele, opplyser Haris Hrenovica.