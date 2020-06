TV 2 retter og beklager til Horgar og Herbjørnsrud om Holberg og slavehandel

I en tidligere versjon av debattinnlegget «Holberg var ikke slavehandler» publisert på TV2.no 16.06.2020 ble det hevdet at forfatter Fartein Horgar «i mange år har fortalt at Holberg var slavehandler». Dette er feil, og nå fjernet fra teksten.

TV 2 beklager feil i tekst om Holberg. Foto: Skjermdump

Det ble i innlegget også hevdet at boken Norge - Et lite stykke verdenshistorie (2005) av Dag Herbjørnsrud og Stian Bromark (2005) omtalte Holberg som «slavehandler», og at denne boken videreførte denne misforståelsen. Dette er feil, og nå fjernet fra teksten.

TV 2 beklager overfor Horgar og Herbjørnsrud.

Teksten ble avpublisert 21.06 og republisert med rettelser 22.06 kl. 20.47.