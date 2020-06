Kilder til TV 2: Lederen av valgkomiteen ønsker kvinne som fylkesleder i Trøndelag Ap

Sterke støttespillere jobber for at Trond Giske (53) skal gjøre comeback som leder i Trøndelag Ap, men det skjer ikke hvis valgkomiteens leder får det som han vil.

Striden om Giske skal velges til fylkesleder i Trøndelag Ap, og dermed få ny tillit i et sentralt verv i partiet etter meeto-anklagene er i gang igjen.

Kilder i Giske-fløyen mener Giske har et flertall bak seg i valgkomiteen, og kommer til å bli valgt til leder i det mektige fylkeslaget på årsmøtet 29. august. Andre kilder sier flertallet i valgkomiteen ikke er låst.

En opptelling Trønder-Avisa gjorde før koronaviruset traff Norge, viser at Giske har støtte fra 146 av de 239 delegatene som er stemmeberettiget på fylkesårsmøtet. Det kreves støtte fra minst 120 delegater for å få flertall.

Men sterke krefter jobber for å få en kvinne på topp i stedet. De mener det vil gi en bedre kjønnsbalanse, være mer samlende og få fokuset over på politikk istedet for personstrid.

Ønsker kvinne

Kilder bekrefter overfor TV 2 at valgkomiteens leder Arild Grande leter etter og ønsker en kvinne på topp som kan samle oppslutning i hele fylkeslaget.

Grunnen skal være at mannlige politikere i Trøndelag har kapret alle dagens toppverv. Både Aps fylkesordfører og gruppeleder er menn.

– Vi kan ikke fylle de mest sentrale posisjonene i Trøndelag Ap med bare mannfolk, blir det påpekt.

Fordel for Giske

Grande la fram en plan for å få på plass personkabalen i en henvendelse til det sittende styret forrige uke. Han skisserte at valgkomiteen først skulle sende ut en foreløpig innstilling til kommunepartiene.

Dermed kunne partiene lokalt få mulighet til å si sin mening om valgkomiteens toppkandidat, som etter lederen av valgkomiteen sitt ønske helst skal være en kvinne.

Slik skulle valgkomiteen samle bred støtte om den endelige innstillingen, som Grande ønsket å legge fram rundt 10. september.

Men Grande ble overkjørt av styret i Trøndelag Ap. De mente det ikke var nødvendig med en høring, og vedtok at årsmøte og valg skal gjennomføres over to uker tidligere enn Grande ba om.

Grande ønsker ikke å kommentere saken eller opplysningene.

Kvinnelig ordfører het kandidat

Ordføreren i Frøya kommune, Berit Flåmo (58), er medlem i dagens styre, og er etter det TV 2 kjenner til sterkt ønsket som leder av flere lokallag.

Det har ikke vært mulig å få svar fra Flåmo på om hun er villig til å stille hvis valgkomiteen peker på henne.

Tidligere ordfører i Snåsa kommune, Tone Våg (61) er blant de som tidligere har vært i intervju med valgkomiteen.

– Er du villig til å bli leder?

– Det er opp til valgkomiteen å avgjøre. Jeg avventer hva de kommer fram til, sier Våg.

– Du får god omtale av partifeller som har kommet med innspill i prosessen. Hva betyr det for deg?

– Det er bestandig hyggelig å få støtte, sier hun.

Mener Giske er den eneste samlende kandidat

20 kvinner underskrevet et brev til lederen av Trøndelag Aps valgkomite med et kvinnekrav.

Styremedlem i Trøndelag Ap og partiets gruppeleder i Grong kommunestyre, Linda Renate Linmo, mener det er viktig å ta hensyn både til kjønn og geografi.

– Det er positivt for Arbeiderpartiet om man hadde kommet fram til en kvinnelig leder. Både Tone Våg og Berit Flåmo er dyktige og ordentlige, sier hun.

Linmo håper valgkomiteen kommer med en samlende løsning.

– Det er viktig at personstrid overskygger politikken, sier hun.

På Giske-siden blir det påstått at han har flertallet bak seg i valgkomiteen, og at et klart flertall av lokallagene har spilt inn en mann på toppen i fylkespartiet. Dersom valgkomiteen skal samle seg og bli enige om èn kandidat, må de derfor innstille Giske, mener de.

Opprettholder kandidatur

Ordfører Amund Hellesø har tidligere lanserte seg selv som leder, og Giske, pluss en kvinne som nestledere. En løsning også Giskes sterkeste motstandere godtok. Hellesø står fast ved sitt kandidatur.

– Er det ønskelig, så stiller jeg meg til disposisjon. Hvis det kan føre til at vi får fokus på politikken, så vil jeg bidra til det, sier Hellesø.

Han trekker spesielt fram Våg som en god lederkandidat hvis valget faller på en kvinne.

– Hvis det skulle bli tilfelle at hun blir valgt, så er det gledelig. Men hovedfokuset nå blir å få vedtatt en politikk som er relevant for den situasjonen vi har kommet i på grunn av koronasmitten, sier han.