Amerikansk by vurderer å skifte navn etter demonstrasjoner

Den amerikanske byen Fort Bragg er oppkalt etter en mann som er anklaget for å ha hatt over 100 slaver. Nå kan det gå mot et navnebytte.

Helt siden afroamerikanske George Floyd ble drept av politiet under en pågripelse i Minnesota i slutten av mai, har tusenvis av amerikanere tatt til gatene og protesert mot politivold og rasisme.

Flere har også krevd at statuer av personer som forbindes med rasistiske holdninger eller utsagn, skal fjernes.

Vurderer navnebytte

Den amerikanske byen City of Fort Bragg nord i delstaten California er oppkalt etter generalen Braxton Bragg, som er anklaget for å ha hatt over 100 slaver.

Nå har byrådet åpnet opp for et mulig navneskifte på byen. Det skriver CBS News.

På mandag hørte byrådet argumentasjoner fra folk som både støtter og motsetter seg en navneendring. De skulle i utgangspunktet avgjøre om hvorvidt navnespørsmålet skulle være et tema for velgerne i november, men bestemte seg for å gå i gang med en prosess allerede nå.

Oppkalt etter kommandant

To personer i byrådet har nå fått ansvaret i å se på mulighetene for et mulig navnebytte. Det er ikke gitt noen tidsfrist for dette enda, ifølge CBS News.

Fort Bragg ble grunnlagt i 1857 før den amerikanske borgerkrigen av lensmann Horatio G. Gibson, som opprettet en militærpost for å beholde kontrollen over den tidligere indianerreservasjonen Mendocino Indian.

Gibson oppkalte byen etter Braxton Bragg som var hans tidligere kommandant.

Spørsmålet om å endre navnet på byen var oppe til diskusjon senest for fem år siden etter at ni afroamerikanske kirkegjengere ble skutt og drept i Charleston i delstaten Sør-Carolina. Men forslaget ble avvist.

– Kostbart og unødvendig

Tilhengerne av en navneendring sier at byen ikke burde hedre en rasist. Motstanderne på sin side sier at å endre navnet vil være kostbart, tidkrevende og unødvendig.

– Jeg går ikke hjem og tilber en statue av Braxton Bragg. Dette er hjemmet mitt. Det betyr mer enn et navn for meg, og det vet jeg at det gjør for mange mennesker, sier Ryan Bushnell til kanalen.

Et annet alternativ som trekkes frem er å dedisere navnet på byen til andre personer med Bragg til etternavn. Britiske William Henry Bragg og William Lawrence Bragg er et av forslagene. Far og sønn vant nobelprisen i fysikk i 1915.