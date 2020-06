Politiet opplyser om at det var Jeanette Wig Steen som ble funnet død på Vår Frelsers gravlund i Oslo, 17. juni.

Wig Steen har vært savnet siden 2017.

Politiet skriver i en pressemelding at dødsårsaken foreløpig ikke er fastslått, men at det ikke er opplysninger i saken som tilsier at døden skyldes en kriminell handling.

En person er imidlertid fortsatt mistenkt for å ha fraktet og plassert henne på funnstedet.